La valeur du jour à Paris - Casino lourdement sanctionné en Bourse après des comptes trimestriels inquiétants

Plus forte baisse du SBF 120, Casino décroche de 14,17% à 7,18 euros. Le titre du distributeur, dans le vert lors des trois précédentes séances, est sanctionné après une publication trimestrielle plus que mitigée. Sur la période, le chiffre d'affaires ressort à 5,4 milliards d'euros (contre un consensus de 8,29 milliards d'euros), en baisse de 1,8% et en croissance de seulement 1% en données comparables.



Les ventes du périmètre France Retail, hors promotion immobilière, Cdiscount et RelevanC, ont diminué de 0,4% en données comparables, à 3,27 milliards d'euros, tandis qu'elles ont bondi de 9,5% en Amérique latine, à 1,84 milliard d'euros.



Le résultat d'exploitation (Ebitda) du distributeur s'est nettement contracté, ressortant à 95 millions d'euros au premier trimestre en France, contre 201 millions d'euros un an auparavant, en raison de la chute des ventes dans les supermarchés et hypermarchés du distributeur dans l'Hexagone.



Sur les trois premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires des supermarchés français de Casino a chuté de 7,8% sur un an en données comparables, tandis que celui des hypermarchés tricolores a dégringolé de 12,4%.



L'Ebitda de l'ensemble du groupe s'est établi à 204 millions d'euros au trimestre écoulé, contre 282 millions d'euros lors de la période correspondante de 2022. Retraité de l'impact des loyers, l'Ebitda du groupe est ressorti négatif de 24 millions d'euros au premier trimestre 2023, alors qu'il était positif de 55 millions d'euros un an plus tôt.



S'agissant de la dette nette de Casino en France, celle-ci s'établissait à 4,5 milliards d'euros au 31 mars, soit au même niveau qu'à la fin de 2022, a précisé le groupe.



Dans l'optique de rassurer les investisseurs, les dirigeants de Casino ont confirmé vouloir achever leur plan de cession d'actifs en France d'ici à fin 2023.



Depuis juillet 2018, le groupe a vendu pour 4,2 milliards d'euros d'actifs et promet de réaliser pour 300 millions d'euros de cessions supplémentaires au plus tard avant la fin de cette année.



Le 24 avril dernier, Casino indiquait avoir reçu de la part de EP Global Commerce - une société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky affiliée à VESA Equity Investment qui détient 10,06% du capital du groupe stéphanois - une lettre d'intention pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros.



" Nous sommes actionnaires depuis 2018. Nous avons des éléments qui montrent en toute objectivité que la situation financière n'est plus tenable sans une intervention rapide ", s'est exprimé Daniel Kretinsky dans la dernière livraison du magazine Le Point.



Avant de poursuivre : " Notre offre n'est pas contradictoire avec le projet porté par Matthieu, Xavier et Moez (celui de Teract, NDLR). Mais la nôtre est celle qui traite le premier sujet de Casino: sa dette. Nous apportons plus de 1 milliard d'euros immédiatement. De quoi sécuriser financièrement le groupe et en même temps financer ses investissements industriels nécessaires à son redressement opérationnel dans les magasins et dans les prix. Jean-Charles Naouri pourrait conserver une place éminente".