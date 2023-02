La valeur du jour à Paris - Casino recule : un exercice 2022 marqué par une fin d'année décevante en France

Casino fléchit de 4,91% à 9,48 euros, pénalisé par sa mauvaise performance en France en fin d'année. Le groupe de distribution alimentaire ( Monoprix, Franprix, Naturalia, Cdiscount...) a fait état de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2022, ressortant en hausse de 5,2% en comparable, à 33,6 milliards d'euros, grâce notamment à une croissance de 12,3% de ses activités en Amérique Latine. Pour le seul quatrième trimestre, Casino a dégagé un chiffre d'affaires groupe de 9,16 milliards d'euros, en amélioration de 4,4% en données comparables. Le marché visait 9,79 milliards d'euros.



Toutefois, cette croissance a ralenti après une hausse de 5,4% en données comparables au troisième trimestre.



En 2022, les ventes hexagonales de Casino ont connu un recul de 2,6 % en données comparables, avec en particulier un décrochage de 5,1 % au dernier trimestre.



Sur les trois derniers mois de 2022, les revenus en France, hors Cdiscount, ont augmenté de seulement 0,1% en données comparables alors que le marché anticipait une progression de 2,7%.



Les hypermarchés de Jean-Charles Naouri poursuivent leur déclin avec un chiffre d'affaires 2022 de 3,1 milliards d'euros, en baisse de 10,2 %. Sur les trois derniers mois de l'année, ce chiffre a même atteint -15,9 %, dont -6,2% en comparable. Au quatrième trimestre, les revenus des supermarchés ont aussi reculé en données comparables : -4%.



Confronté à un environnement concurrentiel plus difficile en fin d'année dans l'Hexagone, Casino va mettre l'accent sur les promotions au premier trimestre.



Si l'e-commerce alimentaire enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 8% sur le trimestre, les ventes de Cdiscount se sont contractées de 21,4 % à 1,7 milliard d'euros, contre 2,2 milliards d'euros en 2021.



En outre, 79 magasins ont été ouverts en 2022 dans des formats de proximité, au-delà de la cible de 800, dont 352 au quatrième trimestre, principalement en franchise.



Le groupe a également accéléré le rythme de conversion de ses hypermarchés traditionnels Géant en Casino Hyper Frais avec 32 nouvelles conversions réalisées au quatrième trimestre (après 15 conversions au troisième trimestre et 4 au au deuxième trimestre), portant le nombre de conversions totales à 51 à fin 2022. Les 10 hypermarchés restants seront convertis au format Casino Hyper Frais au cours du premier semestre 2023.



Casino avait précédemment déclaré qu'il tablait sur un "niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow".



Or, ces perspectives n'ont pas été mentionnées dans le communiqué de presse du groupe publié aujourd'hui.



Soulignant la contre-performance de Casino en France, Jefferies ajoute que "les résultats annuels seront publiés le 10 mars et fourniront davantage d'informations sur l'impact de cette situation sur " le taux d'endettement élevé du distributeur.