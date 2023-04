La valeur du jour à Paris - Casino souffle le chaud et le froid en Bourse après l'offre de Daniel Kretinsky

Le groupe Casino, qui a affiché dans la matinée la plus forte hausse du SBF 120 en grimpant de plus de 5%, a par la suite vu son titre dégringoler (-0,62% à 6,44 euros). Ces turbulences font suite aux différentes annonces formulées ce jour par le distributeur. Fragilisé par une dette de 6,4 milliards d'euros, le groupe, dirigé et contrôlé depuis 1992 par Jean-Charles Naouri, pourrait bientôt avoir comme premier actionnaire Daniel Kretinsky.



Dans un communiqué, Casino dit avoir reçu de la part de EP Global Commerce - une société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky affiliée à VESA Equity Investment qui détient 10,06% du capital du groupe stéphanois - une lettre d'intention pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros.





EP Global Commerce propose que Fimalac, qui est aussi actionnaire de Casino, puisse souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros.



Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros, indique encore le groupe.



" À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition ", indique Casino dans un communiqué.



" S'il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants ".



Dans le même temps, Casino a annoncé avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats.



Dans un communiqué commun, Casino et Teract, qui ont signé en mars un accord d'exclusivité en vue de leur rapprochement, ont indiqué que les discussions avec le groupement Les Mousquetaires, qui exploite les magasins Intermarché, portaient notamment sur un prolongement de deux ans, soit jusqu'en 2028, de la durée des alliances entre Les Mousquetaires et Casino.



Ces accords pourraient être étendus au nouvel ensemble que souhaitent constituer Casino et Teract et de nouveaux partenariats pourraient être créés, notamment pour les achats de produits alimentaires de Marque Distributeur.



" En outre, la nouvelle entité pourrait céder au groupement Les Mousquetaires sur plusieurs années et à prix de marché un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France représentant au minimum 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires TTC ", ont précisé les trois distributeurs.