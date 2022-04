Le PDG de Casino Jean-Charles Naouri veut prolonger son mandat jusqu'en 2025

Paris (awp/afp) - Le PDG de Casino Jean-Charles Naouri, 73 ans, va solliciter en assemblée générale le renouvellement de son mandat pour trois ans, jusqu'en 2025, selon un document financier déposé fin mars par le groupe de distribution auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le mandat de Jean-Charles Naouri vient "à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2022", programmée le 10 mai, et son renouvellement est "proposé pour une durée de trois ans", indique le document publié sur le site du groupe et repéré dans un premier temps par le média spécialisé LSA.

Jean-Charles Naouri, actionnaire de contrôle du groupe et seul dirigeant mandataire social de la société, est PDG depuis 2005 de Casino et premier actionnaire depuis 1992.

Dans le cadre de ce renouvellement, "le Conseil d'administration qui se réunira à l'issue" de l'Assemblée générale "sera appelé à se prononcer sur la proposition de maintien de l'unicité des fonctions et à reconduire M. Jean-Charles Naouri dans ses fonctions de président-directeur général", est-il encore précisé.

"Le Conseil considère que les enjeux stratégiques et financiers auxquels le groupe doit faire face nécessitent la poursuite d'une direction unifiée qui permet, dans un environnement en constante évolution et particulièrement concurrentiel, de renforcer la cohésion entre stratégie et fonction opérationnelle, et ainsi de favoriser et de rendre plus efficaces les processus de décisions", indique encore le document.

L'assemblée générale de Casino devra en outre se prononcer sur une augmentation de la rémunération fixe annuelle de Jean-Charles Naouri au titre de l'exercice 2022. Il est proposé une rémunération portée à 825.000 euros bruts pour le PDG du groupe, un montant qui "ne sera pas augmenté pendant la durée du mandat" 2022-2025.

La rémunération fixe annuelle de Jean-Charles Naouri était de 700.000 euros bruts entre 2005 et 2013 et de 480.000 euros bruts entre 2013 et 2021, selon le document d'enregistrement universel.

Casino a publié fin février de résultats financiers décevants, avec des ventes en perte de vitesse et une dette qui gonflait à nouveau.

Le directeur financier du groupe David Lubek avait alors justifié cette augmentation de la dette par des "éléments transitoires liés à la transformation du groupe" ainsi que par des "cessions réalisées dans l'année (qui) n'ont pas été prises en compte" dans la dette à fin 2021.

afp/rp