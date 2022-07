Le détaillant Casino conclut la vente d'énergie GreenYellow, les touristes stimulent le commerce

Les ventes du groupe se sont également accélérées au deuxième trimestre, augmentant de 8,1 % à magasins comparables, grâce à une solide performance en Amérique latine et au retour des touristes dans ses magasins urbains en France, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 3 % dans les premiers échanges.

Casino a déclaré qu'il s'attendait à ce que la reprise de la dynamique de croissance des ventes en France se poursuive dans les mois à venir, notamment parce que les données des quatre dernières semaines jusqu'au 24 juillet ont montré que les touristes revenaient en masse dans la région parisienne et dans ses magasins Monoprix et Franprix après la crise du COVID-19.

Casino, qui détient une participation dans le détaillant alimentaire brésilien GPA, a réitéré son objectif de maintenir un niveau élevé de rentabilité et d'améliorer la génération de flux de trésorerie cette année, malgré la hausse de l'inflation.

Pour stimuler la croissance des ventes, Casino mise sur une expansion accélérée des magasins de proximité situés dans les centres-villes, notamment Monoprix, Franprix et Naturalia, et sur l'accent mis sur le commerce électronique, notamment la livraison à domicile grâce à des partenariats avec Ocado, Amazon et Gorillas.

Le bénéfice consolidé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a toutefois baissé de 7,8 % à taux de change constant pour atteindre 1,069 milliard d'euros au premier semestre, l'unité de commerce électronique CDiscount ayant été confrontée à un marché difficile pour le non-alimentaire.

JAUNE-VERT

Le détaillant, qui a vendu des actifs pour réduire sa dette, a déclaré que Casino, Tikehau Capital et Bpifrance ont signé un accord d'option de vente avec Ardian, via son activité d'infrastructure, pour vendre leur participation majoritaire dans GreenYellow à une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros (1,43 milliard de dollars).

Le produit de la cession, net d'un réinvestissement de 165 millions d'euros, s'élèverait à 600 millions d'euros pour Casino, portant ses cessions à ce jour à 4,0 milliards d'euros.

Casino a confirmé son objectif de réaliser les 500 derniers millions d'euros de son plan de cession de 4,5 milliards d'euros d'ici fin 2023.

Sur son marché principal français, toutes les enseignes du groupe ont renoué avec la croissance des ventes au deuxième trimestre, sous l'effet de l'expansion et du retour progressif des touristes, avec une forte accélération depuis mi-juin dans les magasins de la région parisienne.

Les magasins haut de gamme Monoprix ont enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 2,2% au deuxième trimestre, après une baisse de 3,0% au premier trimestre. Les ventes de Monoprix ont augmenté de 4,8 % au cours des quatre semaines précédant le 24 juillet, selon Casino.

(1 $ = 0,9803 euros)