Le détaillant français Casino, les tribus d'Amazonie ont proposé une médiation dans le cadre du litige sur la déforestation

Les avocats de Casino ont déclaré que le détaillant français soutenait la proposition de médiation, tandis qu'un avocat des groupes indigènes a déclaré qu'il conseillerait à ses clients de soutenir la proposition.

Les groupes amazoniens allèguent que Casino n'a pas fait preuve de diligence raisonnable dans sa chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné la vente de viande bovine liée à la déforestation et aux violations des droits de l'homme en Amazonie.

C'est la première fois qu'une chaîne de supermarchés française est poursuivie en justice pour déforestation et perte de terres et de moyens de subsistance en vertu d'une loi de 2017 en France appelée "Devoir de Vigilance". Cette loi tient les entreprises responsables des violations des droits de l'homme et de l'environnement.

"Nous conseillons à nos clients d'accepter la proposition de médiation", a déclaré à Reuters Sébastien Mabile, un avocat des groupes autochtones. "Ce que nous voulons, c'est que Casino cesse d'acheter auprès d'entreprises qui s'approvisionnent auprès de fermes qui ont envahi les terres indigènes et sont impliquées dans la déforestation."

Mabile a déclaré que la médiation serait plus rapide qu'un procès : "Nous avons une situation qui s'aggrave chaque jour sur le terrain, alors nous donnons une chance à la discussion."

Les avocats de Casino, Sébastien Schapira et Thomas Rouhette, ont déclaré à Reuters que le détaillant "espère que cette médiation permettra de surmonter l'action en justice qui, avec une campagne de communication hostile de la part des planneurs, est contre-productive."

Les avocats ont ajouté que Casino et ses filiales étaient "sans conteste parmi les entreprises les plus avancées du secteur en matière de lutte contre la déforestation."

Des militants écologistes et des représentants des groupes indigènes du Brésil, qui affirment que leurs droits ont été violés, que des terres et des territoires ont été volés, et que leurs forêts et leurs moyens de subsistance ont été détruits, avaient auparavant protesté devant le palais de justice.

"Les réseaux du groupe Casino soutiennent une agriculture intensive ... qui dévaste les forêts, épuise les sols et détruit les structures sociales des populations forestières", a déclaré Crisanto Rudzo, un représentant du peuple Xavante du Mato Grosso.

Casino, qui contrôle le plus grand détaillant alimentaire du Brésil, Grupo Pao de Acucar (GPA) et, par le biais de celui-ci, le détaillant colombien Almacenes Exito, a déclaré à plusieurs reprises qu'il luttait activement contre la déforestation par les éleveurs de bétail au Brésil et en Colombie.