Le distributeur français de supermarchés Casino a fixé au 3 juillet la date limite pour les offres visant à augmenter son capital, alors qu'il travaille sur une restructuration de sa dette qui, selon lui, se traduirait par une forte dilution de la part des actionnaires.

Casino dispose de deux offres concurrentes de 1,1 milliard d'euros (1,20 milliard de dollars) pour renforcer ses fonds propres.

L'une émane de l'actionnaire principal Jean-Charles Naouri, qui s'est associé au milliardaire français Xavier Niel, et l'autre des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharriere. Naouri préside la holding Rallye qui contrôle actuellement Casino.

Casino a indiqué qu'il avait demandé aux personnes impliquées dans ces procédures de lui soumettre des "offres de fonds propres en new money" pour le 3 juillet au plus tard. Il a également réaffirmé qu'il avait besoin d'un apport en fonds propres d'au moins 900 millions d'euros.

"La vision de Casino sur les montants de dette à convertir en fonds propres sera discutée avec les fournisseurs potentiels de nouveaux fonds propres ainsi qu'avec les créanciers financiers du groupe, de sorte que la proposition de restructuration finale peut différer de cette vision", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"En tout état de cause, les actionnaires actuels de Casino seront massivement dilués et Rallye ne contrôlera plus Casino", a ajouté la société.

(1 $ = 0,9158 euros) (Reportage de Sudip Kar-Gupta, édition de Chris Reese et Sandra Maler)