Le distributeur surendetté Casino entame des négociations avec ses créanciers sous l'égide d'un tribunal

Casino, dirigé et contrôlé par l'entrepreneur chevronné Jean-Charles Naouri, propriétaire des enseignes Franprix et Monoprix, a indiqué que le tribunal de commerce de Paris avait décidé d'ouvrir une procédure de conciliation au bénéfice de Casino et de certaines de ses filiales pour une durée initiale de quatre mois, susceptible d'être prorogée d'un mois.

Les discussions seront menées par les mandataires judiciaires Aurélia Perdereau et Marc Senechal.

Casino avait une dette nette consolidée de 6,4 milliards d'euros (7,05 milliards de dollars) à la fin de l'année dernière. Il doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la société holding par laquelle Naouri contrôle l'entreprise est également lourdement endettée.

La décision d'entamer une procédure de conciliation avec les créanciers, qui comprennent les grandes banques françaises BNP Paribas et Crédit Agricole ainsi que des fonds spéculatifs internationaux, intervient alors que Casino étudie des propositions de rachat de la part du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et du petit détaillant Teract.

Les actions de Casino ont été suspendues le 23 mai, dans l'attente de la publication du communiqué. Elles reprendront leur cotation ce vendredi.

(1 dollar = 0,9084 euro)