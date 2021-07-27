Le groupe Casino annonce l'acquisition par BNP Paribas de FLOA

27 juillet (Reuters) - CASINO:
* BNP PARIBAS, LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE
FÉDÉRALE
SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE LA CESSION DE FLOA À
BNP PARIBAS PAR LE GROUPE CASINO ET CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE
FÉDÉRALE, ET DE LA MISE EN PLACE D'UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE LES GROUPES BNP PARIBAS ET CASINO
* ACQUISITION PAR BNP PARIBAS DE TOUTES LES ACTIONS EN
CIRCULATION
DE FLOA POUR UN MONTANT TOTAL DE 258 MILLIONS D'EURO
* LE PRODUIT DE LA VENTE SERA RÉPARTI À PARTS ÉGALES ENTRE
LE
GROUPE CASINO ET LA BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL, SOIT 129
MILLIONS D'EUROS POUR CHACUNE DES SOCIÉTÉS
* LE PRIX DE CESSION POUR 100% DU CAPITAL DE FLOA, DONT LES
FONDS
PROPRES S'ÉLEVAIENT À 184 MILLIONS D'EUROS À FIN 2020,
S'ÉTABLIRAIT À 258 MILLIONS D'EUROS
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE DANS LES PROCHAINS
TRIMESTRES, SOUS RÉSERVE DE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS
REQUISES, NOTAMMENT CELLES DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
FRANÇAISE ET DE LA BCE
* LE GROUPE BNP PARIBAS, DEVIENDRAIT LE FOURNISSEUR ET LE
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION, DONT DES
SOLUTIONS DE PAIEMENT FRACTIONNÉ DES CLIENTS DU GROUPE CASINO
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(Gdansk Newsroom)