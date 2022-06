Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d'un accord stratégique en vue d'étendre leur partenariat à l'enseigne Frichti

Communiqué de presse

Paris, le 16 juin 2022

Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d’un accord stratégique (MoU*1) en vue d’étendre leur partenariat à l’enseigne Frichti

Cet accord vient étendre le partenariat mis en place en décembre 2021 entre Gorillas et le groupe Casino, et va permettre à Frichti d’avoir accès aux produits de marque nationale, et aux produits de marque Monoprix.

Ces produits seront disponibles dans les prochains jours sur la plateforme Frichti et livrés aux consommateurs en quelques minutes, dans les zones géographiques où Frichti opère déjà.

Par ce partenariat, qui fait suite à l’acquisition de l’enseigne française Frichti par Gorillas, le groupe Casino souhaite renforcer les liens entre le leader français du Quick Commerce** et Monoprix, leader sur la livraison à domicile dans les centre villes.

Le groupe Casino devient ainsi directement associé à la création de valeur de Frichti via une participation au capital de l’entreprise.

La conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin du premier semestre 2022.

« Voici une nouvelle étape dans le partenariat qui lie le groupe Casino à Gorillas. Ce pas supplémentaire dans nos relations illustre une nouvelle fois l’ambition qui est la nôtre de renforcer encore notre stratégie omnicanale.

Grâce à ce partenariat, les clients de Frichti, comme ceux de Gorillas, pourront à leur tour bénéficier de la livraison de produits Monoprix dans un temps record » déclare Jean-Charles NAOURI, Président-directeur général du groupe Casino.

« A travers l’extension de notre partenariat avec Gorillas, nous donnons la possibilité à de plus en plus de consommateurs qui apprécient les produits à marques Monoprix de les recevoir chez eux en quelques minutes. Cette nouvelle alliance avec Gorillas vient enrichir notre palette de solutions et renforce ainsi notre position de leader dans le domaine du e-commerce de proximité » souligne Guillaume SENECLAUZE, Président de Monoprix.

Kağan SÜMER, Fondateur & CEO de Gorillas déclare : « Nous sommes ravis du succès rencontré depuis le lancement de notre partenariat stratégique avec le Groupe Casino. Les produits de l’une des marques les plus appréciées des français, plébiscités par les clients Gorillas, seront désormais accessibles aux clients Frichti grâce à l’extension de notre collaboration. Cette nouvelle étape de notre alliance conforte d'autant plus notre position de leader du quick commerce en France ainsi que la confiance du groupe Casino à travers un nouvel investissement stratégique ».

Julia BIJAOUI, co-fondatrice & co-présidente de Frichti précise : « Ce partenariat avec le groupe Casino renforce notre position sur le marché en étayant notre offre avec des produits de la marque distributeur Monoprix, très plébiscitée par les consommateurs français. Dès nos débuts, nous avons eu à cœur de permettre aux clients Frichti de mieux manger au quotidien et nous nous engageons à proposer des produits locaux de qualité, une ambition que nous partageons avec le groupe Casino, tout comme le travail qui est fait via la marque de distributeur Monoprix ».

A propos du groupe Casino :

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 30,5 milliards d’euros en 2021. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr



A propos de Gorillas :

Fondée en mai 2020 par Kagan Sümer, Gorillas est l’un des leaders mondiaux de la livraison rapide avec plus de 230 magasins implantés au sein de 9 pays. Gorillas offre plus de 2 000 références au prix de détail et n’a besoin que de quelques minutes pour acheminer la commande d’un utilisateur à l'adresse souhaitée par ce dernier. En améliorant l'expérience d'achat et la chaîne d'approvisionnement des entreprises de vente au détail, Gorillas façonne le nouveau comportement des consommateurs. L’entreprise emploie ses riders en CDI et a recruté une équipe diversifiée de plus de 15 000 employés dans le monde entier - propageant un véritable changement dans sa communauté.









* Memorandum of understanding ** Source IRI, mai 2022 / 61% de part de marché







