Le détaillant brésilien GPA a déclaré mercredi avoir reçu une offre non sollicitée du magnat colombien Jaime Gilinski pour le rachat de sa filiale, Almacenes Exito, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 836 millions de dollars.

GPA a déclaré dans un document boursier que son conseil d'administration étudierait l'offre ferme en espèces pour sa participation de 96,52 % dans Exito, qui expire le 7 juillet.

Exito, qui exploite des supermarchés et des centres commerciaux en Amérique du Sud, a une valeur de marché d'environ 1,3 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

GPA avait annoncé des mesures préliminaires pour céder l'entreprise à la fin de l'année dernière. Ces mesures ont été prises alors que la société mère française de GPA, Casino, prévoyait de simplifier ses activités en Amérique latine afin de réduire son endettement.

L'année dernière, les activités de Casino en Amérique latine ont représenté un peu plus de la moitié de son chiffre d'affaires de 36,6 milliards de dollars. L'entreprise emploie les trois quarts de sa main-d'œuvre et possède plus de 3 000 magasins dans la région.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Casino a fixé au 3 juillet la date limite pour les offres visant à augmenter ses fonds propres.

L'une d'entre elles émane de l'actionnaire principal Jean-Charles Naouri, qui s'est associé au milliardaire français Xavier Niel, et une autre des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharriere. (1 $ = 0,9173 euro) (Reportage de Carolina Pulice et Sarah Morland ; rédaction de Robert Birsel)