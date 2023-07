Les actions de la chaîne française de supermarchés Casino ont plongé d'environ 15 % lundi, après que le détaillant a déclaré qu'il devrait demander à un tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour négocier la restructuration de sa dette avec ses créanciers.

Casino et les détenteurs de ses 6,4 milliards d'euros (6,96 milliards de dollars) de dettes ont entamé des pourparlers ce mois-ci, alors que le groupe s'efforce de rester à flot grâce à des cessions et à un accord de report d'impôts et de charges sociales avec le gouvernement.

Les intermédiaires des négociations avaient demandé aux créanciers de renoncer à leur droit de réclamer un paiement accéléré en cas de défaut de paiement. Mais cette renonciation "n'a pas été obtenue de la part des détenteurs de billets de premier rang non garantis (du groupe Casino) échéant en 2026 et 2027", a déclaré Casino dans un communiqué lundi.

"En tant que telle, une accélération croisée peut être déclenchée au titre de ces obligations en cas de cessation de paiement des dettes (...)", a ajouté la société, précisant que c'est la raison pour laquelle elle allait maintenant demander au tribunal de commerce une prolongation du délai.

"Pour les créanciers qui ont déjà refusé ou refusent les demandes des conciliateurs, le Groupe prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le même traitement aux créanciers concernés et préserver sa liquidité pendant la durée de la procédure de conciliation."

(1 $ = 0,9193 euros) (Reportage de Tassilo Hummel ; Rédaction de Susan Fenton)