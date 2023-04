Les détenteurs d'obligations Casino cherchent à obtenir de meilleures conditions dans le cadre du rapprochement avec Teract - sources

Certains détenteurs d'obligations émises par le distributeur alimentaire français Casino travaillent avec le conseiller financier Perella Weinberg Partners pour obtenir de meilleures conditions si le projet de rapprochement de l'entreprise avec la société alimentaire plus petite Teract se concrétise, ont déclaré trois sources au fait du dossier.

Les investisseurs, qui détiennent des obligations de Casino arrivant à échéance en 2026 et 2027, cherchent à agir rapidement avant que les détails du rapprochement ne soient arrêtés, ont ajouté les sources.

Les investisseurs dans les prêts accordés à Casino sont également en train de mobiliser et d'aligner leurs propres conseillers, ont déclaré deux des sources et une autre source, refusant d'être identifiées car les discussions sont privées.

Casino et Perella se sont refusés à tout commentaire. Teract n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les mesures prises par les détenteurs d'obligations et les investisseurs en prêts laissent présager un long bras de fer entre les créanciers, dans un contexte d'incertitude quant à la santé financière à long terme de Casino.

Dirigé par Jean-Charles Naouri, Casino, dont la dette s'élève à environ 3 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars) et arrive à échéance entre 2024 et 2025, a déclaré en mars qu'il était en pourparlers exclusifs en vue de regrouper ses activités de vente au détail en France avec Teract, une société soutenue par le milliardaire Xavier Niel, afin de rassurer les investisseurs quant à sa capacité à générer des liquidités et à réduire son endettement élevé.

Les analystes s'attendaient à ce que l'entreprise utilise les liquidités qu'elle génère et le produit des cessions d'actifs pour faciliter un refinancement, mais sa capacité à le faire a été remise en question après avoir généré beaucoup moins de liquidités que prévu au cours du quatrième trimestre.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Bien que Casino n'ait pas encore défini la structure financière de son projet de coentreprise et le niveau d'endettement de la nouvelle entité, les investisseurs et les analystes s'attendent à ce que les prêts, qui sont prioritaires par rapport aux obligations, soient transférés dans la nouvelle structure et que leurs échéances soient repoussées.

Mais pour ce faire, Casino aurait besoin de l'accord des détenteurs de prêts, ce qui explique pourquoi ces derniers s'organisent à l'avance pour négocier de meilleures conditions avec Casino, ont déclaré deux des sources.

D'autres dettes laissées à l'écart de l'entreprise commune pourraient avoir moins de chances de recouvrer leur valeur totale. Sans les bénéfices générés par les activités de vente au détail de Casino en France - qui feraient partie de l'entreprise commune - il y aurait moins de liquidités pour refinancer ou rembourser cette dette.

Casino n'a pas besoin du consentement des détenteurs d'obligations pour éventuellement intégrer leurs participations dans l'entreprise commune.

Mais les sources ont ajouté qu'en vertu de la documentation relative aux obligations 2026 et 2027, Casino aurait besoin de l'accord de ces détenteurs d'obligations s'il souhaitait transférer une partie des liquidités générées par l'accord avec Teract au groupe mère de Casino, Rallye, afin de soutenir la société mère dans ses propres négociations sur la dette.

Cela pourrait donner aux investisseurs un certain poids dans les négociations avec l'entreprise pour obtenir de meilleures conditions dans le cadre de l'opération proposée.

En particulier, les obligations 2026 et 2027 sont actuellement non garanties, ce qui signifie qu'elles bénéficient d'une protection moindre, mais les investisseurs cherchent à faire valoir leurs droits et à obtenir un statut décroché pour les obligations dans le cadre de la nouvelle entreprise, ont déclaré deux sources.

Le prix des emprunts de Casino est actuellement de l'ordre de 70 centimes d'euro.

Parallèlement, ses obligations arrivant à échéance en 2024 et 2025 se négocient à un prix très bas, ce qui indique que les investisseurs pensent qu'il est peu probable qu'elles soient refinancées à leur pleine valeur.

Les dettes négociées à un prix fortement escompté de 70 cents ou moins sont considérées comme étant en difficulté, ce qui signifie que l'emprunteur risque de ne pas pouvoir les rembourser à court terme.

Les actions de Casino s'échangeaient à 6,7 euros vendredi et ont atteint un niveau record de 5,6 euros en mars, après que Moody's a abaissé la note de la dette à long terme de l'entreprise au niveau de la catégorie "junk".

Bien que peu de détails de l'accord avec Teract aient été révélés jusqu'à présent, la nouvelle entreprise recevra environ 500 millions d'euros de nouveaux capitaux pour lui permettre de "mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux".

Casino et Teract ont déclaré en mars, dans un communiqué commun, que des discussions avaient déjà été entamées avec des investisseurs potentiels en vue de fournir ce capital supplémentaire.

Le rapprochement donnerait naissance au leader français des activités de commerce de détail responsable et durable, ajoutait le communiqué.