Les fabricants européens de cosmétiques confrontés à une crise d'approvisionnement en raison de la pénurie de ressources en Ukraine

Les fabricants européens de parfums et de cosmétiques sont confrontés à des pénuries de papier, de verre et de certaines huiles et alcools essentiels, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ajoute de nouvelles perturbations aux chaînes d'approvisionnement des produits de beauté, entraînant une hausse des prix dans un contexte de forte demande.

Comme l'industrie alimentaire, le secteur mondial des cosmétiques, qui représente 500 milliards de dollars, est aux prises avec les retombées de la guerre, car les producteurs utilisent de l'alcool dérivé de céréales et de betteraves biologiques pour fabriquer des parfums, et des huiles de tournesol pour fabriquer des cosmétiques - toutes des cultures clés provenant d'Ukraine.

Dans le même temps, la crise énergétique déclenchée par la guerre a fait exploser les prix du verre et du papier, tandis que les blocages de la Chine (COVID-19) ont empêché les entreprises d'obtenir des composants d'emballage pour les parfums à 100 dollars la bouteille et les rouges à lèvres à 30 dollars.

"Nous sommes en mode de gestion de crise sur ces sujets d'approvisionnement," a déclaré Emmanuel Guichard, secrétaire général de l'association française des cosmétiques FEBEA, dans une interview à Reuters.

La société de conseil Bain & Company calcule que la hausse des prix de l'emballage, de l'énergie et des matières premières a fait augmenter les coûts de production de l'industrie cosmétique de 25 à 30 % en moyenne, ce qui constitue un défi pour les producteurs de cosmétiques de masse, bien que la demande de produits de soins personnels reste forte, selon Federica Levato, partenaire et responsable de la pratique du luxe pour la région EMEA.

Le fabricant italien de parfums ICR s'attend à ce que les ventes de cette année dépassent les niveaux d'avant le COVID, mais le fabricant familial des parfums Bulgari et Salvatore Ferragamo doit faire face à une hausse annuelle de 30% du coût de l'alcool, en plus d'une augmentation de 10% du coût du verre et du papier, a déclaré la vice-présidente Ambra Martone.

Selon un rapport de McKinsey, les ventes de produits de beauté dans le monde devraient dépasser le niveau de 2019, soit 538 milliards de dollars cette année, puis 518 milliards en 2021 et 458 milliards en 2020.

Cela ne représente encore qu'une fraction des autres industries qui ont été perturbées par la guerre, y compris l'industrie mondiale des aliments emballés, dont la valeur devrait dépasser les 2 000 milliards de dollars cette année, selon les dernières estimations d'Euromonitor. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué des turbulences sur les marchés des céréales de base et des huiles comestibles, poussant les prix alimentaires mondiaux vers de nouveaux sommets.

Si les grandes entreprises aux marges bénéficiaires plus élevées disposent d'une puissance financière et d'une flexibilité accrues pour faire face à la situation - la division luxe de L'Oréal, qui vend du maquillage et des parfums des marques Giorgio Armani et Valentino, a par exemple une marge d'exploitation de 22,8 % - le défi est particulièrement aigu pour les petites et moyennes entreprises en Europe.

"Nous sommes confrontés à la rareté et à l'augmentation des prix à chaque étape du processus : des essences et de l'alcool au verre et au papier - même pour les pompes des distributeurs de spray et le plastique Surlyn utilisé pour les bouchons", a déclaré Marco Vidal, directeur général du fabricant vénitien de parfums Mavive, propriétaire de la marque Merchant of Venice.

Les défis s'intensifient alors que les consommateurs continuent à s'arracher des produits de beauté plus chers, notamment des parfums fabriqués avec une plus forte concentration d'huiles et des matières premières plus inhabituelles.

Les ventes de parfums n'ont cessé d'augmenter au cours des trois dernières années, et ont augmenté de 15 % en 2021 aux États-Unis, les parfums dont le prix est supérieur à 175 $ le flacon ayant plus que doublé en termes de ventes unitaires, selon les dernières données de NPD Group.

"C'est un désastre, et vous ne pouvez tout simplement pas trouver de verre", a déclaré Alba Chiara De Vitis, fondatrice d'Alchemia Essenze, basée à Florence, dont les parfums se vendent jusqu'à 180 euros (196 $) le flacon.

Les fabricants européens de cosmétiques, qui ont exporté 22,6 milliards d'euros (24,6 milliards de dollars) de marchandises en 2020 selon l'association industrielle Cosmetics Europe, ont trouvé une demande concurrente pour les matériaux d'emballage après la pandémie de coronavirus qui a stimulé le commerce électronique, faisant augmenter la consommation de papier dans un contexte d'efforts pour réduire l'utilisation du plastique.

Les verriers, pour leur part, ont eu du mal à faire face à la demande de flacons de vaccins après avoir réduit leur production au début de la pandémie, éteignant des fours en Italie pour la première fois depuis des décennies.

Aujourd'hui, les prix du gaz exacerbent les problèmes des deux industries, obligeant les usines de papier en Italie à arrêter temporairement la production pour renégocier les prix de vente.

Le doublement du coût du papier qu'elle utilise pour fabriquer des boîtes de luxe rigides pour des clients tels que Dolce & Gabbana, Ferragamo et Givenchy a conduit le groupe italien Isem à augmenter le prix de ses produits de 10 à 40 %, a déclaré à Reuters son PDG Francesco Pintucci.

Le verrier italien Bormioli Luigi, qui fabrique des bouteilles pour les spiritueux, les parfums et les cosmétiques avec un chiffre d'affaires annuel de 480 millions d'euros, s'attend à 80 millions d'euros de coûts énergétiques supplémentaires cette année, dont la moitié sera supportée par sa division beauté dont les clients comprennent les marques françaises Chanel et Dior, a déclaré à Reuters Simone Baratta, responsable des parfums.

"Avant la guerre, le coût d'un flacon chez les distributeurs était de 0,75-1,40 euros, maintenant il est de 1,00-1,50 euros", a déclaré Mme De Vitis.

Les verriers français, où les grandes entreprises de cosmétiques ont commencé à passer des commandes des mois plus tôt que par le passé, ont émis une obligation plus rassurante, a déclaré M. Guichard, qui prédit qu'eux aussi vont probablement bientôt ressentir le pincement de la crise énergétique.

"Je pense que nous aurons du mal à obtenir du gaz pour fabriquer des flacons de parfum", a-t-il déclaré, en faisant remarquer qu'il n'y aurait pas assez de temps pour convertir les fours fonctionnant au gaz en systèmes électriques.

Pendant ce temps, les dirigeants d'Intercos, un fournisseur italien de cosmétiques pour les marques, qui négocie actuellement un accord de licence avec Dolce & Gabbana, ont déclaré qu'ils avaient augmenté les prix d'environ 5 % à la fin de 2021 et qu'ils envisageaient une nouvelle hausse pendant l'été.

"Dans le secteur de la beauté de luxe, nous nous attendons à ce que les consommateurs supportent le poids de ces coûts plus élevés après une période de transition qui pourrait durer quelques mois", a déclaré Levato.

(1 $ = 0,9189 euros)