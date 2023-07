Paris (awp/afp) - Les deux offres de reprise de Casino ont été présentées mercredi aux créanciers du distributeur en grande difficulté, sous l'égide des conciliateurs désignés par le tribunal de commerce de Paris pour assister le groupe dans la réduction de sa dette.

Le groupe qui emploie 200.000 personnes, dont un gros quart en France, avait annoncé que les deux offres seraient présentées "aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée le 5 juillet sous l'égide des conciliateurs", et deux sources au fait du dossier ont indiqué à l'AFP que la réunion avait eu lieu mercredi matin.

Sollicité par l'AFP, Casino n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les équipes du duo de milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, et du trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, ont fait part de leur projet aux créanciers du groupe.

Les seconds avaient indiqué mardi prévoir d'investir "avec (des) partenaires financiers" 900 millions d'euros dans le groupe Casino. Cet apport se fera pour moitié sous forme de fonds propres et, pour l'autre moitié, d'une émission de dette, a précisé Casino mardi soir.

Leur offre prévoit, selon Casino, le "maintien du niveau d'emplois" actuel.

En face, Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière ont fait une offre ferme prévoyant d'apporter au total 1,35 milliard d'euros de fonds propres (dont environ 900 millions par leurs soins) et de convertir 5 milliards d'euros de dette brute en environ 500 millions d'euros de capital.

Mardi soir, Casino a indiqué que leur offre ne faisait "pas de mention explicite du niveau de maintien de l'emploi".

Ces offres d'apport en fonds propres s'inscrivent dans le cadre de la procédure de conciliation entamée fin mai par le groupe. Casino tente de renégocier son important endettement - 6,4 milliards d'euros de dette nette - avec ses créanciers, mais a aussi besoin de fonds propres.

Il ne s'agit pas d'offres déposées devant la barre d'un Tribunal de commerce, comme dans le cas d'un redressement judiciaire par exemple. Dans le cadre d'une conciliation, c'est l'entreprise, en l'occurrence Casino, qui aura le fin mot quant aux solutions choisies.

Le distributeur a toutefois indiqué mardi que "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués", ce qui mettrait fin au contrôle de l'entreprise par son patron historique Jean-Charles Naouri.

afp/al