Nouveau partenariat Monoprix x Adagio : Adagio fait entrer dans 80 aparthotels une sélection de produits Monoprix

Adagio et Monoprix s'associent pour proposer aux voyageurs leur vision commune de l'art de vivre en ville. À travers cette collaboration, Adagio et Monoprix entendent remplir une mission essentielle : simplifier et embellir le quotidien des voyageurs urbains. Adagio fait ainsi entrer dans 80 aparthotels une sélection de produits iconiques de Monoprix dans plusieurs domaines : art de la table, décoration, hygiène et alimentation.

Ce partenariat se décline autour de 3 propositions au sein des aparthotels Adagio :

Le shop

Une sélection de gourmandises et épiceries Monoprix sont disponibles dans les épiceries Adagio. Ces produits seront enrichis lors d'événements spéciaux tels que la Saint-Valentin, Pâques ou les fêtes de fin d'année.

Les cuisines

Lieux de convivialité entre clients et habitants du quartier, art de la table et ustensiles de cuisine « Maison Monoprix » équipent les cuisines des espaces communs, dits Le Cercle, d'une sélection d'aparthotels Adagio.

Le nouvel appartement coliving

Art de la table et accessoires de décoration « Maison Monoprix » viennent compléter l'aménagement et donnent vie aux appartements Coliving Adagio, le nouveau concept de grands appartements à partager entre collègues, amis ou en famille.

« Chez Adagio nous sommes situés en centre-ville, tout comme Monoprix, et nous partageons l'art de bien vivre en ville. Notre ambition est que nos clients se sentent dans nos aparthotels comme chez eux, Adagio signifiant « à l'aise », et surtout qu'ils profitent de la vie de quartier. Or quelle expérience plus urbaine que de se rendre chez Monoprix pour faire une course avant de rentrer du travail ou d'y flâner le week-end ? » - Stéphanie de La Roncière, Directrice Marketing, Design et Communication chez Adagio

« Ce partenariat exprime la richesse des savoir-faire de Monoprix, tout comme notre volonté d'investir de nouveaux territoires. En tissant un lien entre le monde de l'hôtellerie et celui du commerce, nous donnons à nouveau la preuve de notre capacité d'innovation comme de la force d'attraction qu'exerce notre marque. » - Maguelone Paré, Directrice Transformation & Innovation de Monoprix.