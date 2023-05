Rapport annuel 2022 : toujours un temps d'avance

TOUJOURS UN TEMPS D'AVANCE

Dans un monde en transition où les mutations s'accélèrent, les acteurs du commerce sont les premiers capteurs des nouveaux usages et modes de consommation. Nous avons toujours pensé que ces changements étaient des opportunités pour se réinventer. Ne pas suivre le mouvement mais avoir un temps d'avance pour anticiper les modes de distribution de demain. Innover, avoir une vision, un temps d'avance a toujours été dans notre ADN.

Un temps d'avance pour être encore plus agile et plus performant dans nos process logistiques, plus inventif et plus digital, pour mieux servir nos clients.

Un temps d'avance dans notre responsabilité d'entreprise parce que l'innovation est indispensable et que nous ne concevons pas la croissance sans répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.

Avoir un temps d'avance, c'est créer les offres et les services qui facilitent la vie de nos clients et être acteur d'un commerce plus durable.