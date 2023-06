Un trio de chefs d'entreprise français envisage une offre de 1,2 milliard de dollars pour Casino

Le trio avait signalé la semaine dernière qu'il préparait une proposition pour Casino après l'échec des négociations entre l'entreprise et son concurrent plus petit, Teract, dans le secteur de la distribution.

Casino, qui a entamé le mois dernier des négociations avec ses créanciers sous l'égide de la justice, a déclaré mercredi que les trois investisseurs investiraient eux-mêmes entre 200 et 300 millions d'euros, le reste étant fourni par des partenaires non spécifiés, y compris des créanciers de Casino souhaitant investir dans le capital de l'entreprise.

"A ce stade, il ne s'agit pas d'une proposition ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Le groupe étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé", a déclaré Casino.

Cette proposition intervient après que l'entrepreneur tchèque Daniel Kretínsky, deuxième actionnaire de Casino, a proposé en avril de prendre le contrôle du groupe par le biais d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros.

Casino, dirigé et contrôlé par l'entrepreneur chevronné Jean-Charles Naouri, propriétaire des chaînes Franprix et Monoprix, se débat depuis des années avec un endettement élevé, des revenus en baisse et des pertes de parts de marché sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Sa dette nette consolidée s'élevait à 6,4 milliards d'euros à la fin de l'année dernière et il doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années. Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont averti qu'un défaut de paiement était très probable. La société holding par laquelle Naouri contrôle Casino est également très endettée.

Niel est surtout connu pour son groupe de télécommunications Iliad, tandis que Pigasse est un banquier d'affaires influent et que Zouari a une grande expérience de la distribution alimentaire.

Clément Genelot, analyste de la distribution chez Bryan, Garnier & Co, a déclaré que les créanciers et le gouvernement français joueraient un rôle clé dans le choix de l'offre qui pourrait l'emporter.

"Sur la base de ce que nous savons, la proposition de M. Kretinsky semble être un meilleur accord pour les créanciers, mais le gouvernement français pourrait craindre un démantèlement complet de Casino par un milliardaire étranger", a-t-il déclaré à Reuters, notant que le sixième distributeur alimentaire français en termes de parts de marché emploie plus de 50 000 personnes dans le pays.

"L'option de participer à un accord pourrait être intéressante et permettre d'obtenir de meilleurs recouvrements", a déclaré un détenteur d'obligations à Reuters. "L'essentiel pour nous est de voir Naouri partir. Les capitaux propres sont très bas et à moins qu'il n'apporte lui-même beaucoup d'argent frais, il devrait être mis hors jeu".

Les actions de Casino étaient en hausse de 18 % dans les premiers échanges, tandis que celles de la société holding Rallye étaient en hausse de 33 %.

(1 dollar = 0,9272 euro)