Casino : Fitch relève sa note à "CCC+" après la finalisation de la restructuration

Le 17 avril 2024 à 10:57

Fitch Ratings a relevé la note de long terme de Casino de 'RD' (Restricted Default) à "CCC+". "Le rehaussement de la note fait suite à l'approbation de la restructuration financière dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée conformément à la loi française sur l'insolvabilité", explique l’agence de notation.



La note "CCC+" reflète l'opinion de l'agence de notation "selon laquelle le risque d'exécution lié au redressement des performances commerciales de Casino et à l'absorption des flux de trésorerie qui s'ensuivra, l'emportera dans un premier temps sur la réduction de l'endettement de l'entreprise après la restructuration, l'amélioration de la liquidité et les produits attendus des cessions".



"Nous pensons que Casino devra encore faire face à des défis importants en 2024 et nous continuons à avoir une visibilité limitée sur le montant des liquidités qui seront absorbées par la relance de l'entreprise", prévient Fitch.