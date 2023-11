Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Le 27 novembre 2023 à 08:09 Partager

Le groupe Casino annonce aujourd'hui l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34,0% du capital de Cnova (soit 117 303 664 actions ordinaires). La transaction aura pour effet de porter la participation de Casino dans Cnova, directement et au travers de filiales intégralement contrôlées, à 98,8%. Le prix d'acquisition a été fixé à 10 millions d'euros, dont 80% à payer lors de la réalisation de la transaction, prévue d'ici le 30 novembre 2023, et 20% à payer au plus tard le 30 juin 20242.



L'accord prévoit le paiement par Casino, sous certaines conditions, d'un complément de prix, si une opération sur sa participation dans Cnova devait intervenir dans les 18 prochains mois, pour une valorisation de Cnova supérieure à celle extériorisée par la transaction.



Le calcul de l'éventuel complément de prix reposera sur la différence entre la valeur implicite de 29,4 millions d'euros pour 100% de Cnova extériorisée par la transaction initiale, et la valeur de Cnova résultant d'une cession ultérieure par Casino.



GPA recevra à titre de complément de prix, en cas de variation positive, 100% de la variation rapportée à sa quote-part de 34% au cours des 12 premiers mois, avec une réduction à 75% et 50% de la variation (également rapportée à sa quote-part de 34%), respectivement dans la limite de 15 et 18 mois.