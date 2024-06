Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Le 03 juin 2024 à 08:04 Partager

Conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France, et le 8 février 2024 avec Carrefour pour la cession d'un total de 287 magasins, le groupe Casino annonce la vente de 90 magasins. La cession des 76 magasins restants interviendra le 1er juillet 2024. Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 345 millions d'euros.



Il est rappelé que le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les deux groupes se sont engagés aussi à maintenir à l'égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession.