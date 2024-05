Par courrier reçu le 22 mai 2024, complété notamment par un courrier reçu le 24 mai, le concert composé des sociétés EP Global Commerce (« EPGC »)1, EPEI III2, EPEI2, VESA Equity Investment (ensemble « EP »), Attestor Limited3, Trinity Investments Designated Activity Company (« Trinity »)4, F. Marc de Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA5 et France Retail Holdings S.à.r.l. (« FRH »)6, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 6 mai 2024, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société CASINO GUICHARD- PERRACHON (ci-après « CASINO »), et détenir, à cette date et à ce jour, 25 701 542 522 actions CASINO représentant autant de droits de vote, soit 64,95% du capital et 64,87% des droits de vote de cette société7, répartis comme suit :

