Casino Guichard Perrachon : , plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 18 juin 2024

Casino (-9,59% à 3,35 euros)

Le secteur de la distribution est sous pression à la Bourse de Paris. D'après des révélations de La Lettre, le ministère de l'Économie et des finances réclamerait 200 millions d'euros d'amende contre le distributeur pour la gestion de son réseau de franchise. Bercy dénonce des "pratiques abusives au détriment de ses franchisés et locataires gérants". En décembre 2023, l'Association des franchisés de Carrefour avait déposé une plainte collective auprès du tribunal de commerce de Rennes pour violations contractuelles et pratiques abusives" contre le distributeur.