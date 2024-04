Casino Guichard Perrachon : , plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du vendredi 19 avril 2024

Casino (7,86% à 0,0302 euro)



Le distributeur a accru ses gains à la mi-séance. Le titre s'effondre de plus de 96% depuis le début de l'année. Casino est désormais dans le giron du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Marc Ladreit de Lacharrière et du fonds Attestor. La nouvelle équipe est incarnée par Laurent Pietraszewski et Philippe Palazzi.