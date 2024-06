Casino Guichard Perrachon : vers la cession de la société corse Codim 2

Le 24 juin 2024 à 08:09 Partager

Le groupe Casino annonce la signature d’une promesse unilatérale d’achat en vue de la cession de la société Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 332 millions d’euros en 2023. Le groupe Rocca s’est engagé dans le cadre de cette cession à reprendre l’ensemble des magasins, qui seront exploités sous l’enseigne Auchan, ainsi que l’ensemble des salariés des magasins et du siège de Codim 2.



La réalisation de cette cession devrait intervenir après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'obtention de l'autorisation par les autorités de la concurrence compétentes.