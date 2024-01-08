8 janvier (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :
* POINT SUR LES CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE
* LA COMMISSION EUROPÉENNE A RENDU LE 5 JANVIER 2024 UNE DÉCISION AUTORISANT LA PRISE DE CONTRÔLE DU GROUPE DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE PAR LE CONSORTIUM
* LE VÉHICULE D'ACQUISITION DU CONSORTIUM SERA CONTRÔLÉ PAR EP EQUITY INVESTMENT III S.À R.L., SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR M. M. DANIEL KETÍNSKY Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)