16 février (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :
* PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE AUX ETATS-UNIS
* ANNONCE AVOIR DÉPOSÉ LE 15 FÉVRIER 2024 DES REQUÊTES AUX FINS D'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE CHAPTER 15 DU CODE DES FAILLITES AMÉRICAIN (BANKRUPTCY CODE) AUPRÈS DE LA BANKRUPTCY COURT DU SOUTHERN DISTRICT DE NEW YORK
* L'AUDIENCE DEVANT LA BANKRUPTCY COURT DU SOUTHERN DISTRICT DE NEW YORK POUR STATUER SUR LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE ET DES JUGEMENTS Y AFFÉRENTS DEVRAIT SE TENIR LE 21 MARS 2024
* L'OBJET DE CETTE PROCÉDURE EST D'OBTENIR LA RECONNAISSANCE AUX ETATS-UNIS DES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE AU NIVEAU DE CASINO ET SIX DE SES FILIALES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)