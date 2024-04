Casino : baisse de 3,8% du CA au 1er trimestre 2024

Le 24 avril 2024 à 18:26 Partager

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 2,1 MdsE au 1er trimestre 2024, en baisse de -3,8% en données comparable et organique et de -4,6% en données publiées.



Les marques de proximité (Monoprix, Franprix et Casino) font état d'un chiffre d'affaires quasiment stable en données comparables (+0,1%) malgré une base de comparaison élevée au 1er trimestre 2023.



L'EBITDA ajusté du premier trimestre 2024 ressort à 106 ME (-10 ME après loyers) à comparer à 145 ME au 1er trimestre 2023 (35 ME après loyers), soit une dégradation de 39 ME.



Au 1er trimestre 2024, le cash-flow libre ressort à -327 ME (-226 ME au 1er trimestre 2023) après paiement de 153 ME de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. La dette financière nette ressort à 1,6 MdE au 31 mars 2024 (contre 6,2 MdsE au 31 décembre 2023).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.