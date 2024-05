Casino : cession de 121 magasins réalisée

Conformément aux accords conclus en janvier et en février pour la cession d'un total de 287 magasins, Casino annonce la vente de 121 magasins, les cessions restantes devant intervenir en deux étapes, prévues le 31 mai et le 1er juillet prochains.



Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 698 millions d'euros. Il est rappelé que les acquéreurs Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour ont pris des engagements en termes d'emploi.



