Casino : cession de sa participation dans Exito pour 400 millions de dollars

Le 26 janvier 2024 à 09:38

Casino a annoncé la vente de sa participation dans l'enseigne Éxito, présent en Colombie, Uruguay et en Argentine. La transaction s'élève à 400 millions de dollars. Le distributeur français et sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açucar (GPA) détenaient respectivement 34,05% et 13,31% d'Éxito et ont vendu leurs parts au salvadorien Grupo Calleja dans le cadre d'une offre publique d'achat annoncée fin 2023, selon un communiqué.



"Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut" de 400 millions de dollars et GPA a reçu 156 millions de dollars, précise le groupe français. "Le groupe Casino et GPA ne possèdent plus de participation dans Éxito à la suite de cette transaction", indique le communiqué.



Plus tôt dans la semaine, la cession de ses 288 magasins et les stations-services rattachées à ces derniers, à Auchan et Intermarché a été officialisée dans un communiqué. La réalisation des cessions, sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros, interviendra au deuxième trimestre 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées.



L'enseigne est en passe de céder 98 magasins, plutôt de grande taille, à Auchan, et 190 à Intermarché, lequel devrait ensuite en céder 26 à Carrefour notamment dans les zones où les acquisitions pourraient poser des problèmes de concurrence.



Les accords prévoient un transfert des magasins selon trois vagues successives : au 30 avril 2024, au 31 mai 2024 et au 1er juillet 2024.



Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, Casino, qui regroupe également les enseignes Monoprix ou Franprix, a été placé en procédure de sauvegarde accélérée jusque fin février et a annoncé début janvier avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky.