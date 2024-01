Casino : cession des parts dans Exito réalisée

Conformément à ses annonces d'octobre et décembre 2023, Casino fait part de la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Exito, dans le cadre des OPA lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le groupe Calleja.



Grupo Pão de Açucar (GPA), société brésilienne contrôlée par Casino, a également apporté aux offres sa participation de 13,31% dans Exito. A l'issue de ces offres, Calleja a ainsi acquis 86,84% du capital social d'Exito.



Dans le cadre de cette transaction, Casino a encaissé un produit brut de 400 millions de dollars, et GPA, un produit brut de 156 millions. Ils ne possèdent plus de participation dans Exito à la suite de cette opération.



