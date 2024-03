Le distributeur alimentaire français Casino a annoncé jeudi qu'il avait achevé avec succès sa restructuration financière et qu'une nouvelle équipe de direction formée autour du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky prenait le contrôle, mettant fin au règne de 30 ans du propriétaire de Casino, Jean-Charles Naouri, âgé de 75 ans.

Le septième groupe de supermarchés français en termes de parts de marché s'est retrouvé au bord de la cessation de paiement après des années d'acquisitions financées par l'endettement et de récentes pertes de parts de marché au profit de ses rivaux.

Casino a déclaré dans un communiqué que l'achèvement de la restructuration avait entraîné un changement de contrôle et qu'un nouveau conseil d'administration avait été nommé. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État français aux retraites et dirigeant d'Auchan, est devenu président du nouveau conseil d'administration de Casino, tandis que Philippe Palazzi, ancien dirigeant de Metro et de Lactalis, est devenu directeur général.

L'assemblée générale des actionnaires du 11 juin devra ratifier toutes ces nominations. La cotation des actions de Casino reprendra ce jeudi 28 mars.