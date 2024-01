Casino : cotation suspendue à la demande de la société

Le 24 janvier 2024 à 11:27 Partager

La cotation de Casino a été suspendue de la Bourse de Paris à la demande du distributeur stéphanois, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis, a fait savoir l'opérateur boursier Euronext. Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, Casino a été placé en procédure de sauvegarde accélérée et a annoncé début janvier avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky.