Casino : est désormais dans l'indice SBF120

Le 14 juin 2024 à 09:23

Euronext annonce aujourd'hui les résultats de la revue trimestrielle des indices qui aura lieu après la clôture des marchés le vendredi 21 juin 2024 et sera effective à compter du lundi 24 juin 2024.



Pour l'indice CAC 40 il n'y a aucun changement dans la composition de l'indice.



Pour l'indice SBF 120, le titre Casino est inclus désormais de l'indice ainsi que le titre Esso (à la place des titres Solution 30 et X-Fab).



La Famille CAC est revue trimestriellement (mars, juin, septembre, décembre). Le bilan annuel complet aura lieu en septembre. Le prochaine réunion du Comité directeur du CAC est prévu le 12 septembre 2024.



