Casino : extension de la période d’adhésion à l’accord de lock-up

Le 12 octobre 2023 à 08:41 Partager

Dans le prolongement de son communiqué du 5 octobre 2023, le groupe Casino annonce étendre au vendredi 13 octobre 2023 à 18h00 la date butoir pour adhérer à l’accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière conclu le 5 octobre 2023. Et ce afin de bénéficier de la commission d’adhésion à l’Accord de Lock-up (s’agissant des créanciers non sécurisés et des porteurs de TSSDI exclusivement) et du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros. Cette extension vise à répondre à des demandes techniques.