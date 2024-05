Casino : fin de la renonciation temporaire par Trinity à certains de ses droits

Après avoir conclu un accord avec Ardian et Bpifrance afin de céder sa participation de 10,15% de GreenYellow, Casino annonce avoir été informé de la fin de la renonciation temporaire par Trinity Investments Designated Activity Company, dont la société de gestion est Attestor Limited à certains de ses droits au sein de Casino.



Dans le cadre de la réalisation de la restructuration financière de Casino, Thomas Doerane, censeur nommé sur proposition de Trinity avait informé Casino le 28 mars dernier de sa décision de renoncer temporairement, immédiatement à compter de sa nomination et jusqu'à nouvel ordre, à siéger en tant que censeur au conseil d'administration de Casino et au sein de son comité stratégique.



Il a notifié la fin de la renonciation à ses droits avec effet immédiat. À ce titre, il siègera dorénavant, en tant que censeur au conseil d'administration de Casino et au sein de son comité stratégique.