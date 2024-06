Casino : finalisation du regroupement des actions

Casino annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital par voie d’échange de 100 actions existantes contre une action nouvelle à 1 euro, ainsi que l’effectivité de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le conseil d’administration réuni le 24 avril 2024. Le distributeur rappelle que ces ajustements techniques sont purement arithmétiques et sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire.



Plus de 39 milliards d'actions seront échangés contre plus de 395 millions d'actions nouvelles.