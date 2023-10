Casino : point sur les adhésions à l'accord de lock-up

Le 18 octobre 2023 à 07:52 Partager

Le groupe Casino annonce qu'au 17 octobre 2023, date butoir pour adhérer à l'accord du 5 octobre 2023, le nom des créanciers qui ont adhéré à l'Accord de Lock-up.



Les noms sont les créanciers détenant économiquement 98,6% du Term Loan B2 ; des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 90,0% du RCF3 ; des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 78,0% de ces obligations ; 51,0% des créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield, obligations EMTN, et NEU CP) ; et 44,3% des porteurs de TSSDI.



Les autres créanciers financiers du Groupe peuvent encore adhérer à l'Accord de Lock-up, mais ils ne bénéficieront ni de la commission d'adhésion à l'Accord de Lock-up4 ni du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros.



Dans le cadre des différentes augmentations de capital, le groupe Casino a désigné Sorgem Evaluation, représentée par Maurice Nussenbaum, comme expert indépendant afin qu'il se prononce sur le caractère équitable des conditions financières du plan de restructuration pour les actionnaires actuels de la Société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.