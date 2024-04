PARIS, 24 avril (Reuters) -

Casino a dévoilé mercredi un plan de restructuration prévoyant la suppression de quelque 1.300 à 3.267 postes avec l'objectif de renouer avec la croissance en se concentrant sur le commerce de proximité.

Le projet de réorganisation prévoit 1.293 suppressions nettes de postes au sein des fonctions "siège" du groupe, dont 554 à Saint-Étienne, et "à défaut de trouver des repreneurs, la fermeture de magasins hypermarchés et supermarchés et de certaines plateformes logistiques, soit la suppression de 1.974 postes au maximum", a déclaré le distributeur, repris en main le mois dernier par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky après avoir frôlé la cessation de paiement.

Le siège historique du groupe à Saint-Etienne conserverait ainsi 1.010 postes sur 1.564 actuels, a ajouté Casino dans un communiqué.

Le plan de réorganisation prévoit également d'investir 1,2 milliard d'euros dans la modernisation des magasins à horizon 2028, de renforcer les partenariats dans les achats avec Intermarché et de les étendre à Auchan.

Le plan de sauvegarde de l'emploi sera présenté aux CSE le 6 mai.

Casino, qui a fait état en février d'une perte nette de 5,66 milliards d'euros en 2023, publiera après la clôture de la Bourse de Paris son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre. (Rédigé par Dimitri Rhodes et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)