Casino : projet d'augmentation de capital de GPA

Le 11 décembre 2023 à 09:16 Partager

Casino indique avoir pris connaissance du fait que Companhia Brasileira De Distribuição (GPA) a entamé des travaux préliminaires en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions dans le cadre de son plan d'optimisation de la structure de son capital.



GPA a convoqué une AG extraordinaire le 11 janvier 2024 afin de délibérer sur une augmentation du capital à hauteur de 800 millions d'actions et sur l'élection d'une nouvelle liste pour le conseil d'administration, conditionnée à la clôture de l'offre potentielle.



En cas de réalisation de ce projet et d'investiture de ce nouveau conseil d'administration (destiné de se conformer à la dilution attendue de la participation de Casino), le groupe de distribution français ne détiendrait plus le contrôle de GPA.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.