Casino : prorogation de la période de sauvegarde accélérée

Le groupe Casino annonce que, par jugement de ce jour, le Tribunal de commerce de Paris a prorogé pour deux mois supplémentaires (du 25 décembre 2023 au 25 février 2024) les procédures de sauvegarde accélérée ouvertes le 25 octobre 2023 au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et de ses six filiales concernées.



