Casino : recul de 3,8% des revenus trimestriels et regroupement des actions

Le 24 avril 2024 à 18:22

Au premier trimestre, Casino affiche un Ebitda ajusté après loyers dans le négatif à hauteur de 9,6 millions d’euros contre 34,5 millions d’euros, un an auparavant à la même époque. Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 2,1 milliards, en recul de 3,8% en données comparable et organique et de 4,6% en données publiées après prise en compte d’un effet périmètre négatif de 1,3%, d’un effet essence de -0,1% et d’un effet calendaire positif de 0,6%.



Les marques de proximité (Monoprix, Franprix et Casino) font état d'un chiffre d'affaires quasiment stable en données comparables (+0,1%) " malgré une base de comparaison élevée au premier trimestre 2023 ".



Le cash-flow libre (hors plan de cession et frais de restructuration) est négatif à hauteur de 327 millions d'euros (-226 millions d'euros au premier trimestre 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 millions d'euros).



La dette financière nette s'élève à 1,593 milliard d'euros au 31 mars 2024 contre 6,2 milliards d'euros au 31 décembre 2023.



En parallèle, le groupe a annoncé la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital par voie d'échange de cent actions existantes contre une action nouvelle et la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions.