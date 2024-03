Casino : restructuration mise en oeuvre, nouvelle gouvernance

Casino a annoncé jeudi avoir mis en oeuvre avec succès sa restructuration financière, une étape qui va se traduire par la constitution d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau comité exécutif.



Du fait du changement de contrôle de la société au profit du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le conseil d'administration sera désormais présidé par Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'Etat chargé des retraites.



Le comité exécutif sera, lui, emmené - en qualité de directeur général - par Philippe Palazzi, un ancien de l'allemand Metro qui était parti en 2020 chez le groupe laitier Lactalis.



Il sera accompagné, à la direction financière, par Angélique Cristofari, l'ancienne directrice financière du distributeur belge Delhaize, qui avait auparavant évolué pendant 12 ans chez Deloitte France, spécialisée sur les clients du secteur de l'immobilier.



Casino précise que les prochaines étapes prévoient maintenant un regroupement d'actions consistant en l'échange de 100 actions ordinaires contre une action nouvelle, suivi d'une réduction du capital, deux opérations qui devraient intervenir dans le courant du mois d'avril.



La cotation des actions Casino, qui était suspendue depuis le 27 mars, a repris jeudi matin à l'ouverture du marché parisien pour afficher un repli de plus de 63% au bout d'une demi-heure d'échanges.



Les analystes rappellent que la recapitalisation du groupe va entraîner une dilution massive pour les actionnaires existants, qui ne détiendront plus de de 0,3% des actions.



