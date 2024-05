Casino : un concert détient moins de 2/3 du capital

Le 27 mai 2024 à 12:40 Partager

Le concert composé des sociétés EP Global Commerce (EPGC), EPEI III, EPEI, VESA Equity Investment (ensemble EP), Attestor, Trinity Investments Designated Activity Company (Trinity), F. Marc de Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement et France Retail Holdings (FRH), a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 6 mai 2024, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société Casino Guichard Perrachon (ci-après Casino), et détenir, à cette date et à ce jour, 25 701 542 522 actions Casino représentant autant de droits de vote, soit 64,95% du capital et 64,87% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions et de droit de vote de la société Casino.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.