Communiqué de presse

Paris, le 24 avril 2024

BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché mettent fin à Sirius Achats, leur partenariat à l’achat sur les biens techniques*

Après presque 2 ans de fonctionnement, BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché ont décidé, conformément au terme de leurs accords, de mettre un terme à leur centrale d’achats Sirius Achats à compter du 15 juin 2024.

Chaque enseigne peut désormais nouer de nouveaux partenariats pour l’achat de biens techniques ou approfondir ses synergies intra-groupes. Dans ce contexte, MDA reste partenaire à l’achat de Giga-France, centrale d’achat commune de But et Conforama.

BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché continueront de poursuivre les mêmes objectifs de performance à l’achat et de favoriser le développement de produits responsables.

* gros électroménager, petit électroménager, image & son

À propos de But

BUT, une enseigne experte et innovante Depuis 50 ans, BUT poursuit son développement et ne cesse de conforter sa position de 1er réseau d’équipement de la maison avec plus de 320 magasins. Acteur omnicanal de référence et de proximité́ de la distribution des biens d’équipement de la maison avec plus de 155 millions de visites par an dont 120 millions online, BUT continue de développer ses différents canaux de distribution physique et digitaux. De la cuisine au salon ou à la chambre, de la décoration à l’électroménager, BUT s’attache, avec ses fournisseurs et son studio de design et style à renouveler l’offre produits pour répondre aux envies, aux besoins et aux budgets de chacun. BUT, qui compte plus de 9 000 collaborateurs fortement engagés, tisse depuis toujours des liens particuliers avec ses clients. L’enseigne a su combiner le meilleur de la vente au détail physique et en ligne pour enrichir son expérience client. Ses récompenses « N°1 du conseil en literie en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 », « Meilleur cuisiniste 2022 » pour la 5ème année consécutive » et pour la 3ème fois « Meilleure enseigne d’ameublement 2022 » en sont l’illustration. Site Internet : but.fr

À propos de Conforama

Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multi spécialiste de l’équipement, de l’aménagement et de la décoration de la maison. Démocratiseur de tendances, Conforama propose, à travers son réseau de 176 magasins en France (dont 3 franchisés en France métropolitain et 8 en outre-mer) et son site Web www.conforama.fr, une large sélection de produits au meilleur prix pour équiper entièrement sa maison : du mobilier à la décoration en passant par l’électroménager et l’électronique de loisirs.

À propos de MDA-GPDIS

Le groupe MDA – Gpdis est leader du réseau de proximité avec 200 magasins sous enseigne MDA et 320 magasins sous enseigne PULSAT (Meilleure enseigne de proximité et de service pour la 4ème année consécutive) dans le secteur de l’électro-domestique.

Le groupe détient, par ailleurs, les enseignes Phox (120 magasins spécialisés en Photo) , AVELIS (70 points de vente spécialisés en téléphonie) et ANDOM (130 revendeurs antenniste, Alarme…)

Il développe également du e-commerce avec les sites mda.fr, pulsat.fr, phox.fr et villatech.fr

Le groupe est leader dans l’activité grossiste en électrodomestique avec + de 13500 clients actifs tous secteurs.

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France avec plus de 8 600 magasins. Premier réseau de proximité avec 6 300 magasins sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 44 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 9 milliards d’euros en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.

À propos d’Intermarché

Avec plus 2 300 points de vente Intermarché en France, Belgique, Portugal et Pologne, l’enseigne au modèle unique de "Producteurs & Commerçants" est le 2e distributeur indépendant de l’Hexagone. Intermarché est une enseigne du Groupement Les Mousquetaires qui rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama et Bricoprivé.com (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Outre leur logistique intégrée et leur foncière, les Mousquetaires disposent d’une soixantaine de sites de production agroalimentaires, tous situés dans l’Hexagone.

