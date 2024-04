Cession de 121 magasins au Groupement

Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour

Paris, le 30 avril 2024

Conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec Auchan Retail France et le Groupement Les Mousquetaires, et le 8 février 2024 avec Carrefour pour la cession d'un total de 287 magasins, le groupe Casino annonce aujourd'hui la vente de 121 magasins1. Les cessions des 166 magasins restants interviendront en deux étapes, le 31 mai 2024 et le1er juillet 2024.

Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 698 millions d'euros.

Il est rappelé que le Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour se sont engagés à :

reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, et ;

maintenir à l’égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession2.

Le Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour se sont également engagés à favoriser la candidature de collaborateurs du groupe Casino sur des postes disponibles ou à leur offrir la possibilité de devenir chef d’entreprise d’un magasin.

Le groupe Casino tient à remercier l'ensemble des collaborateurs pour leur engagement au service du Groupe tout au long de leur carrière et leur contribution à faire de Casino une marque aimée et reconnue auprès des clients.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Groupement Les Mousquetaires : 50 supermarchés, 15 hypermarchés, 1 drive ; Auchan Retail France : 15 supermarchés, 17 hypermarchés ; Carrefour : 13 supermarchés, 10 hypermarchés

2 Sauf avantages plus favorables applicables aux salariés transférés et/ou négociation d’un accord de substitution dans le cadre des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail

Pièce jointe