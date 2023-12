Communiqué officiel de CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

Cession de la participation de Casino dans le groupe Éxito

Paris, le 11 décembre 2023

Suite à la précédente communication du 16 octobre 2023 relative à la cession par le groupe Casino de sa participation totale dans Almacenes Éxito S.A. (" Groupe Éxito ") à Grupo Calleja (" l'Acheteur "), le groupe Casino annonce que l'Acheteur a publié dans le journal colombien El Colombiano, le 10 décembre 2023, le premier avis de l'Offre Publique d'Achat qui sera lancée en Colombie (le " TO colombien ") dans le cadre du projet de l'Acheteur d'acquérir jusqu'à 100% des actions en circulation du Groupe Éxito (y compris les actions représentées par les American Depositary Shares et les Brazilian Depositary Receipts), sous réserve d'une condition minimale d'acquisition d'au moins 51 % des actions en circulation du groupe Éxito (y compris les actions représentées par des American Depositary Shares et des Brazilian Depositary Receipts) (la "Transaction").

Conformément aux informations publiées par l'Acheteur, le TO colombien sera ouvert du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024 et le règlement aura lieu le troisième jour ouvrable après l'attribution du TO colombien par la bourse colombienne, à la fin du mois de janvier 2024.

Comme indiqué précédemment, le groupe Casino prévoit que l'acheteur lancera également une offre publique d'achat aux États-Unis (le " TO américain ") dans le cadre de l'opération. À la date des présentes, l'offre publique d'achat américaine n'a pas encore commencé et l'acheteur n'a pas encore divulgué les dates pendant lesquelles l'offre publique d'achat américaine restera ouverte.

***

Ce communiqué est diffusé à des fins informatives exclusivement conformément aux lois et règlements applicables, et ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat relativement aux valeurs mobilières ou instruments financiers connexes qui y sont décrits, et il n’y aura aucune vente desdites valeurs mobilières ou instruments financiers connexes dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation, ou vente serait illégale préalablement à tout enregistrement ou qualification au titre des lois et règlements applicables dans cette juridiction.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives relatives au pré-accord en vue de l’acquisition et de l’offre publique sur Exito. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes « croire », « s’attendre à », « anticiper », « peut », « présumer », « planifier », « avoir l’intention de », « sera », « devrait », « estimation », ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles du Groupe Casino. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, intentions ou prévisions actuelles du Groupe Casino concernant des événements futurs, fondées sur les informations actuellement disponibles et les hypothèses formulées par le Groupe Casino. Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et le Groupe Casino n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

***

