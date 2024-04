COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 24 avril 2024



Intermarché, Auchan et Casino : un partenariat à l’achat de long terme

Dans un contexte de forte inflation où le pouvoir d’achat est la première préoccupation des Français, Intermarché, Auchan et Casino annoncent avoir conclu des accords en vue de mettre en place un partenariat aux achats. Selon les marchés, il se substituerait aux accords existants entre Intermarché et Casino et en créerait de nouveaux entre Intermarché, Auchan et Casino. Il permettrait de pérenniser et de développer des partenariats avec le monde agricole et les acteurs industriels français sur le long terme (10 ans). Ce partenariat s’inscrit également dans une volonté de préserver la souveraineté alimentaire française, de renforcer les réseaux propres à chaque enseigne et de mener les négociations tarifaires avec les grands industriels.

En matière de produits alimentaires :

Une centrale d’achats alimentaire d’ampleur, constituée par Intermarché et Auchan, et pilotée par ce premier, aurait pour mission de négocier, auprès des plus grands groupes industriels, les conditions d’achats des produits de grande consommation de marques nationales. Elle constituerait sur l’alimentaire la première centrale à l’achat française, tant en parts de marchés qu’en diversité et en complémentarité de formats de magasins. Elle permettrait également au Groupe Casino de bénéficier de synergies à l’achat complémentaires par rapport à ses précédents accords avec Intermarché.

La centrale de référencement de fournisseurs de marques de distributeurs créée par Intermarché et le groupe Casino en 2023, bénéficierait désormais aussi à Auchan Retail.

Une centrale de négociation et de commercialisation de services internationaux, pilotée par Intermarché, aurait aussi pour mission de négocier auprès des plus grands industriels internationaux. Constituée par Intermarché et Auchan, elle bénéficierait au Groupe Casino dans des conditions équivalentes.

En matière de produits non alimentaires :

Une centrale d’achats non alimentaires, pilotée par Auchan Retail, aurait pour mission de négocier auprès des fournisseurs de marques nationales pour le compte des trois partenaires.

Intermarché et Casino bénéficieraient aussi des structures de négociation à l’achat d’Auchan pour le sourcing et l’approvisionnement en produits de marques de distributeurs.

Une centrale de négociation et de commercialisation de services internationaux serait constituée par Auchan, Intermarché et Casino et serait pilotée par Auchan

Ces partenariats seraient construits dans le strict respect du droit de la concurrence et de la réglementation applicables. Chacun des partenaires garderait une totale indépendance sur sa politique commerciale, tarifaire ou promotionnelle, ainsi qu’en matière de développement de réseaux de magasins.

Ce projet de partenariat sera présenté aux Instances Représentatives du Personnel compétentes d’Intermarché, Auchan et Casino en vue de leur consultation. La conclusion des accords définitifs interviendrait à l’issue de ces consultations. Ces accords seront également soumis aux autorités de régulation compétentes.

A propos d’Auchan Retail ( www.auchan-retail.com )

Présent dans 13 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 100 points de vente. Auchan Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Acteurs du bon, du sain et du local, les 160 400 collaborateurs d’Auchan Retail contribuent, par une approche humaine et responsable, à construire un commerce qui permette à tous, clients, agriculteurs, fournisseurs et collaborateurs, de vivre mieux.

Pour nous suivre : www.auchan-retail.com – X (Twitter) @auchannews - LinkedIn Auchan Retail

À propos du Groupement Les Mousquetaires

Créé en 1969, le Groupement Les Mousquetaires rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 salarié(e)s au service de la performance de près de 4 000 points de vente de proximité en France, Belgique, Pologne, Portugal. À la tête de leurs points de vente, les chefs d’entreprise Mousquetaires forment un collectif d'entrepreneurs impliqués dans le tissu socio-économique de leurs territoires. Pour faire face aux besoins des enseignes Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama (équipement de la maison) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité), le Groupement dispose de ses propres services d’appui (bases logistiques intégrées, services d’achat, foncière…), ainsi que d’un pôle agroalimentaire de près de 60 usines, toutes situées en France.

Pour en savoir plus Mousquetaires.com – X Mousquetaires

A propos du groupe Casino :

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France avec plus de 8 600 magasins. Premier réseau de proximité avec 6 300 magasins sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 44 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 9 milliards d’euros en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.





Contacts presse Auchan Retail

Marie Vanoye - 07 64 49 78 06 6 mvanoye@auchan.com

Véronique Rétaux (Presse & Cie) – +33 6 30 07 93 35 - vretaux@presse-cie.com









Contacts presse Mousquetaires

Service presse : presse@mousquetaires.com



Michelle Kamar - O6 09 24 42 42 - michelle@source-rp.com

Charlotte Rabilloud - 06 62 03 28 34 - charlotte@source-rp.com







Contacts presse groupe Casino

Stéphanie Abadie – 06 26 27 37 05 sabadie@groupe-casino.fr

Christophe Piednoël 06 15 19 17 55 cpiednoel@groupe-casino.fr

Pièce jointe