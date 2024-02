RESULTATS ANNUELS 2023

En application de la norme IFRS 5 (actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), le chiffre d’affaires et les résultats 2022 et 2023 d’Assaí, de Grupo Éxito, de GPA et des branches hypermarchés et supermarchés françaises sont présentés en activités abandonnées. En conséquence, le chiffre d’affaires et les résultats (notamment EBITDA et ROC) présentés dans ce communiqué concernent uniquement les activités poursuivies du Groupe, à savoir Monoprix, Franprix, Proximité Casino, Cdiscount et Autre1.

Chiffre d’affaires de 9,0 Mds€ en 2023 (-3,7%) 2 , dont 2,3 Mds€ au T4 (-4,6%) 2 Monoprix : 4,3 Mds€ (+1,8%), dont 1,2 Md€ au T4 (+0,9%) Franprix : 1,5 Md€ (+3,2%), dont 382 M€ au T4 (+0,4%) Proximité Casino : 1,5 Md€ (+1,1%), dont 321 M€ au T4 (-3,4%) Cdiscount : 1,2 Md€ (-22,9%), dont 355 M€ au T4 (-20,4%) en lien avec la réduction assumée des ventes directes





EBITDA après loyers de 341 M€ (-38%), reflétant une marge de 3,8%



Enseignes de distribution : marge de 4,3% (-199 bps : inflation des coûts non répercutée sur les prix de vente aux clients et aux franchisés, baisse des volumes) Cdiscount : marge de 4,2% (+282 bps : évolution vers un modèle plus rentable fondé sur la Marketplace et les ventes de services, poursuite du plan d’économies)





ROC de 124 M€ (-61%), reflétant une marge de 1,4%





Autres produits et charges opérationnels de -1,2 Md€



Non cash avec des pertes de valeur d’actifs (-0,9 Md€, principalement le goodwill de Monoprix et Franprix), en lien avec la mise à jour du plan d’affaires (novembre 2023) 3 Charges de restructuration opérationnelles de -104 M€ (coûts de réduction de structure et de fermeture de magasins)





Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe de -5,7 Mds€ lié aux cessions et à la restructuration financière



Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe : -2,6 Mds€, incluant des pertes de valeur d’actifs (-0,9 Md€), d’impôts différés (-0,7 Md€) et des charges financières de (-0,8 Md€) Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe : -3,1 Mds€, en lien avec les dépréciations de goodwill de GPA, Grupo Éxito et des HM/SM et les pertes opérationnelles des HM/SM





Capitaux propres, Part du Groupe au 31 décembre 2023 : -2,5 Mds€





Dette financière nette 4 de 6,2 Mds€ au 31 décembre 2023



DFN à 1,5 Md€ ajustée de la restructuration financière 5



Restructuration financière approuvée 6 : impacts suivants à venir sous réserve de la réalisation effective de la restructuration Réduction de la dette financière brute de 3,5 Mds€ (4,9 Mds€ y compris TSSDI) Injection de nouveaux fonds propres de 1,2 Md€





impacts suivants à venir sous réserve de la réalisation effective de la restructuration

Le Conseil d’administration s’est réuni le 27 février 2024 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

ACTIVITÉ DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2023

T4 2023 / 2022 2023 / 2022 CA HT par enseigne

(en M€)



T4

2023



Variation 2023



Variation totale organique7 comparable7 totale organique7 comparable7 Monoprix 1 168 -0,9% +0,6% +0,9% 4 338 -1,3% +1,4% +1,8% Franprix 382 0,0% -0,1% +0,4% 1 522 +3,0% +3,2% +3,2% Proximité Casino 321 -6,1% -5,2% -3,4% 1 483 -1,8% -1,4% +1,1% Cdiscount 355 -21,4% -20,4% -20,4% 1 235 -23,8% -22,9% -22,9% Autre 98 -12,7% -9,3% +5,5% 380 -4,4% -3,0% +6,7% TOTAL GROUPE 2 324 -5,8% -4,5% -4,6% 8 957 -4,7% -3,2% -3,7%

Monoprix enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +1,8% sur l’année , tirée principalement par Monop (+4,3%) et l’alimentaire de Monoprix City (+2,6%). L’année 2023 a également été marquée par (i) le retour en positif de l’enseigne Naturalia (+0,6%) dans un marché du bio toujours difficile, (ii) l’accélération des ouvertures en franchise de magasins Monoprix City / Monop (42 ouvertures en franchise en 2023 dont 39 Monoprix City / Monop), et (iii) le développement à l’international et en Outre-mer, avec 11 nouvelles ouvertures de magasins (Qatar, Emirats arabes unis, Saint-Barthélemy…). Au 4 ème trimestre, Monoprix fait état d’une croissance comparable de +0,9%. Le trafic clients est en hausse de +1,8% sur le trimestre et les ventes sont en croissance sur l’alimentaire des Monoprix City (+1,5%), chez Monop (+1,7%) et Naturalia (+2,9%).

, tirée principalement par Monop (+4,3%) et l’alimentaire de Monoprix City (+2,6%). L’année 2023 a également été marquée par (i) le retour en positif de l’enseigne Naturalia (+0,6%) dans un marché du bio toujours difficile, (ii) l’accélération des ouvertures en franchise de magasins Monoprix City / Monop (42 ouvertures en franchise en 2023 dont 39 Monoprix City / Monop), et (iii) le développement à l’international et en Outre-mer, avec 11 nouvelles ouvertures de magasins (Qatar, Emirats arabes unis, Saint-Barthélemy…). Les ventes de Franprix s’inscrivent en croissance comparable de +3,2% en 2023, soutenues notamment par (i) la bonne dynamique du trafic clients (+2,4%) et (ii) une croissance à deux chiffres du e-commerce (+18%), qui a bénéficié de l’accélération de +40% des marketplaces (Uber Eats, Deliveroo…) en 2023, faisant de Franprix le leader parisien du quick-commerce. Le volume d’affaires progresse de +5,1% sur l’année. La stratégie d’expansion dans les zones cibles s’est poursuivie avec l’ouverture de 148 magasins sur l’année (dont 139 en franchise), principalement à Paris et en région Île-de-France (114 ouvertures). Au 4 ème trimestre, Franprix enregistre une croissance comparable des ventes de +0,4%, pénalisée par une base de comparaison élevée. La part de marché de Franprix est stable sur le trimestre selon les données Kantar. Le trafic client reste bien orienté (+1,5%), de même que le volume d’affaires (+1,7%).

soutenues notamment par (i) la bonne dynamique du trafic clients (+2,4%) et (ii) une croissance à deux chiffres du e-commerce (+18%), qui a bénéficié de l’accélération de +40% des marketplaces (Uber Eats, Deliveroo…) en 2023, faisant de Franprix le leader parisien du quick-commerce. Le volume d’affaires progresse de +5,1% sur l’année. La stratégie d’expansion dans les zones cibles s’est poursuivie avec l’ouverture de 148 magasins sur l’année (dont 139 en franchise), principalement à Paris et en région Île-de-France (114 ouvertures). Le chiffre d’affaires de la Proximité Casino ressort en hausse comparable de +1,1% en 2023 . L’année a été marquée par la poursuite de l’expansion du parc de magasins, avec 380 ouvertures en franchise et le transfert de 93 magasins d’intégrés en franchises. Au 4 ème trimestre, la Proximité Casino affiche une variation comparable de -3,4% dans un contexte de marché moins favorable sur les formats de proximité (-1,1% en volume sur les formats de proximité selon les données Circana). La performance a été pénalisée par une base de comparaison défavorable, le T4 2022 ayant été marqué par des pénuries de carburant qui avaient particulièrement favorisé les formats de proximité des enseignes Casino en zone rurale et péri-urbaine.

. L’année a été marquée par la poursuite de l’expansion du parc de magasins, avec 380 ouvertures en franchise et le transfert de 93 magasins d’intégrés en franchises. En 2023, Cdiscount 8 a poursuivi la réduction assumée des ventes directes non rentables en faveur du développement de ses services (Marketplace, Advertising, services B2C et activités B2B). Le GMV 9 Marketplace enregistre un recul limité de -2% sur l’année, avec une quote-part qui a atteint un niveau record de 60% (+8,5 pts sur un an), tandis que le GMV des ventes directes recule de -31%, en ligne avec la stratégie d’assainissement et d’amélioration de la rentabilité de l’enseigne. Les revenus de services sont en augmentation de +1,7% sur l’année et l’ensemble se traduit par un recul total du chiffre d’affaires de -24% en données comparables 10 . Au 4ème trimestre, le GMV Marketplace recule de -2,5%, avec une quote-part de 60,5% (+6,4 pts vs T4 2022), tandis que le GMV des ventes directes se replie de -25%. Le chiffre d’affaires affiche un recul de -22% en données comparables 4 .

a poursuivi la réduction assumée des ventes directes non rentables en faveur du développement de ses services (Marketplace, Advertising, services B2C et activités B2B). Le enregistre un recul limité de -2% sur l’année, avec une (+8,5 pts sur un an), tandis que le GMV des ventes directes recule de -31%, en ligne avec la stratégie d’assainissement et d’amélioration de la rentabilité de l’enseigne. Les revenus de services sont en augmentation de +1,7% sur l’année et l’ensemble se traduit par un recul total du chiffre d’affaires de -24% en données comparables .

RESULTATS ANNUELS 2023

En M€ 2022 2023 Variation Chiffre d’affaires 9 399 8 957 -3,2% (organique), -3,7% (comparable) EBITDA 978 765 -21,8% EBITDA après loyers 549 341 -37,8% ROC 316 124 -60,6% Résultat net normalisé, part du Groupe

(activités poursuivies) (323) (1 451) Inclut 588 M€ de hausse de charge d’impôt Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (185) (2 558) Impact de l’augmentation des frais financiers, et des dépréciations de goodwill et d’impôts différés Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (130) (3 103) Impact des pertes opérationnelles des HM/SM et des dépréciations d’actifs de GPA, Grupo Éxito et des HM/SM Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (316) (5 661)

En 2023, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 9,0 Mds€, en recul de -3,7% en données comparable11, de -3,2% en organique11 et de -4,7% en données publiées après prise en compte d’un effet périmètre de -1,5%. Les effets de change, d’essence et calendaire sont quasiment neutres.

L’EBITDA Groupe s’établit à 765 M€ (-21,8% dont un effet périmètre de -7,4%), reflétant une marge de 8,5%.

Monoprix : 459 M€, en recul de -8%, reflétant une marge de 10,6% (-73 bps), principalement impacté par les effets d’inflation énergie ;

Franprix : 155 M€ , en repli de -16%, reflétant une marge de 10,2% (-227 bps) à cause d’une forte inflation des coûts (énergie notamment) et d’une baisse des volumes à parc constant, partiellement compensée par l’expansion du parc en franchise ;

, en repli de -16%, reflétant une (-227 bps) à cause d’une forte inflation des coûts (énergie notamment) et d’une baisse des volumes à parc constant, partiellement compensée par l’expansion du parc en franchise ; Proximité Casino : 72 M€ , en variation de -54%, reflétant une marge de 4,9% (-545 bps) liée à l’augmentation des coûts d’énergie et l’accompagnement des partenaires franchisés sur la répercussion de l’inflation ;

, en variation de -54%, reflétant une (-545 bps) liée à l’augmentation des coûts d’énergie et l’accompagnement des partenaires franchisés sur la répercussion de l’inflation ; Cdiscount : 83 M€ (+51%), reflétant une amélioration de +330 bps de la marge (à 6,7%) grâce à la transition vers un modèle plus rentable centré sur les services et la Marketplace, et aux effets du plan d’économies (129 M€ d’économies réalisées en 2023 vs 2021, surperformant l’objectif initial de 90 M€).

L’EBITDA après loyers Groupe s’établit à 341 M€, en variation de -37,8%, reflétant une marge de 3,8%.

Le ROC Groupe s’établit à 124 M€, soit une variation de -60,6%, reflétant une marge de 1,4%.

Monoprix : 131 M€, en recul de -22%, reflétant une marge de 3,0% (-81 bps) ;

: en recul de -22%, reflétant une (-81 bps) ; Franprix : 54 M€ , en repli de -25%, reflétant une marge de 3,5% (-133 bps) ;

: , en repli de -25%, reflétant une (-133 bps) ; Proximité Casino : -2 M€, reflétant une marge de -0,1% (-530 bps) ;

: reflétant une (-530 bps) ; Cdiscount : -12 M€, reflétant une marge de -1,0% (+156 bps).

Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés12

Le Résultat financier normalisé de la période est de -768 M€ (contre -414 M€ en 2022), soit une dégradation de -354 M€ principalement expliquée par c. -130 M€ reflétant la hausse nette des intérêts sur la dette obligataire, le Term Loan B et la dette court terme (y compris l’impact de la hausse des taux et du volume moyen de tirage des RCF), c. -120 M€ relatifs aux instruments de couverture de taux y compris le risque de crédit13, c. -135 M€ d’amortissement de frais financiers non cash et c. +30 M€ de boni sur rachats obligataires et produits sur placements financiers14.

Le Résultat net normalisé Part du Groupe s’établit à -1 451 M€ (vs -323 M€ en 2022). Il s’explique par la baisse du ROC (-191 M€), l’augmentation du coût de l’endettement net (-342 M€) et la hausse de la charge d’impôts (-588 M€). Le BNPA normalisé dilué15 est de -13,93€ contre -3,42€ en 2022.

Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -1 157 M€ en 2023 (vs +86 M€ en 2022) dont

-940 M€ de perte de valeur des actifs (principalement la dépréciation de goodwill de Monoprix et Franprix sur la base du plan d’affaires de novembre 2023) et -104 M€ de frais de restructuration opérationnels.



Résultat Net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

Le Résultat Net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit à -2 558 M€ (contre -185 M€ en 2022), traduisant notamment l’augmentation des frais financiers et des dépréciations d’actifs de Monoprix et Franprix en lien avec le nouveau plan d’affaires de novembre 2023.

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -3 103 M€ en 2023 (contre -130 M€ en 2022), en lien avec les pertes opérationnelles des HM/SM et les dépréciations d’actifs de GPA, Grupo Éxito et des HM/SM.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -5 661 M€ (contre -316 M€ en 2022).

Situation financière au 31 décembre 2023

La dette financière nette du Groupe s’établit à 6,2 Mds€ (4,5 Mds€ au 31 décembre 2022), soit une hausse de 1,7 Md€ dont principalement -0,7 Md€ de Cash flow libre matériellement impacté par -0,5 Md€ de pertes de financement, -0,6 Md€ de frais financiers, -1,4 Md€ d’activités cédées (HM/SM) et +1,3 Md€ de cession.

Au 31 décembre 2023, la liquidité du Groupe était de 1 051 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie).

Le Groupe dispose par ailleurs de 95 M€ sur le compte séquestre Quatrim.

En €m 31/12/22 31/12/23 Variation 31/12/23

ajustée16 Emprunts et dettes financières 4 945 7 232 2 287 3 230 Obligations EMTN / HY CGP 2 287 2 168 -119 0 Casino Finance / RCF réinstallé 50 2 051 2 001 711 Term Loan B / Term Loan réinstallé 1 425 1 425 0 1 410 Obligations HY Quatrim 653 553 -100 491 Lignes confirmées Monoprix 170 170 0 131 PGE Cdiscount 60 60 0 60 Autres 300 805 50517 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie (468) (1 051) -583 (1 696) Dette financière nette18 4 477 6 181 1 704 1 53419 Dette financière nette hors Quatrim20 1 048

Le ratio dette financière nette (hors Quatrim) / EBITDA après loyers (hors Quatrim) s’établit à 3,3x, avec un EBITDA après loyers (hors Quatrim) de 317 M€ et une dette financière nette (hors Quatrim) de 1 048 M€.

Restructuration financière

La restructuration financière du Groupe prévoit notamment :

Une injection de fonds propres à hauteur de 1,2 Md€ qui permettrait de renforcer la liquidité du Groupe d’environ 640 M€ après déduction des montants à régler à la date de la restructuration : remboursements de différés d’impôts et charges sociales (environ 220 M€ 21 ) remboursement de dettes financières et frais financiers (environ 260 M€ 22 ) paiement de frais liés ou dus à la date restructuration (environ 80 M€)

qui permettrait de renforcer la liquidité du Groupe d’environ 640 M€ après déduction des montants à régler à la date de la restructuration : La conversion en capital de la majeure partie de la dette sécurisée et non sécurisée du Groupe, y compris 4,9 Mds€ d’échéances en principal (3,5 Mds€ hors TSSDI).





Dans le cadre de la restructuration financière, une procédure de conciliation a été ouverte du 25 mai 2023 au 25 octobre 2023. Des procédures de sauvegarde accélérées ont ensuite été ouvertes du 25 octobre 2023 au 25 février 2024. Toutes les informations relatives à ces procédures sont disponibles sur le site de la société : Restructuration financière

Perspectives

Compte tenu du processus de cession des HM/SM et de leur traitement en activités abandonnées, les projections d’EBITDA France 2023-2028 publiées par le Groupe en novembre 2023 sont caduques. En outre, compte tenu du changement de contrôle à venir, le Groupe ne publie pas de nouvelles perspectives 2024.

Le plan d’affaires du Consortium a fait l’objet d’une communication au marché en date du 22 novembre 2023 (cf. communiqué du 22 novembre 2023).

FAITS MARQUANTS 2023

Cessions d’actifs

En 2023, le groupe Casino a réalisé des cessions pour un montant de près de 1,4 Md€ :

Le Groupe a finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Assaí le 23 juin 2023. Après avoir cédé 10,4% du capital en novembre 2022, le groupe a réalisé deux cessions supplémentaires au S1 2023 16 mars 2023 : cession de 18,8% du capital pour un montant d’environ 571 M€ après impôts et frais (produit brut de 723 M€) 23 juin 2023 : cession de la participation résiduelle de 11,7% pour un montant d’environ 326 M€ après impôts et frais (produit brut de 404 M€).

le 23 juin 2023. Après avoir cédé 10,4% du capital en novembre 2022, le groupe a réalisé deux cessions supplémentaires au S1 2023 Fin septembre 2023, le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino ont conclu la cession d’un ensemble de 61 points de vente issus du périmètre Casino France (HM, SM, Franprix, Proximité). La cession a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 209 M€ y compris stations-services. Parallèlement, le Groupe a encaissé 140 M€ d’acomptes sur la seconde vague de cessions de magasins (à réaliser d’ici 3 ans).

(HM, SM, Franprix, Proximité). La cession a été réalisée sur la base d’une y compris stations-services. Parallèlement, le Groupe a encaissé (à réaliser d’ici 3 ans). Les cessions partielles de la participation dans GreenYellow atteignent 17 M€ en 2023

atteignent 17 M€ en 2023 Les cessions immobilières s’élèvent à environ 165 M€ en France sur l’année (cession de Sudeco à Crédit Agricole Immobilier au T1, cession d’autres actifs immobiliers23, compléments de prix Apollo - Fortress).

Depuis début 2024, le groupe Casino a annoncé des cessions pour un montant d’environ 1,7 Md€ :

Le 24 janvier 2024, le Groupe a annoncé avoir conclu des accords avec Auchan Retail France 24 ainsi qu’avec le Groupement Les Mousquetaires 25 . Ces accords prévoient la cession de 288 magasins (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d’une valeur d’entreprise comprise entre 1,3 Md€ et 1,35 Md€ . La réalisation des cessions interviendrait aux T2 et T3 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Dans le cadre du protocole d’intentions conclu avec le Groupement Les Mousquetaires, le Groupe Casino a annoncé le 8 février 2024 avoir conclu un accord avec Carrefour pour la cession de 25 magasins (et des stations-services y étant rattachées) devant initialement être acquis par le Groupement Les Mousquetaires.

. Ces accords prévoient la (et les stations-services rattachées aux magasins), sur la base d’une valeur d’entreprise comprise . La réalisation des cessions interviendrait aux T2 et T3 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Le 26 janvier 2024, le groupe Casino a annoncé la réalisation de la cession de sa participation directe de 34% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut de 400 M$ (correspondant à 367 M€ à cette date26) et GPA un produit brut de 156 M$.





France

Enseignes de distribution

Développement sur les segments porteurs

Le Groupe a poursuivi sa stratégie d’expansion en franchise, modèle de développement plus rentable, à faible intensité capitalistique. Franprix, Monoprix et les enseignes de proximité Casino ont ainsi ouvert 561 magasins en franchise en 2023, portant le nombre de magasins exploités en France en franchise ou location-gérance à 6 979 (soit 81% du parc vs 79% à fin 2022).





Extension du partenariat aux achats avec Le Groupement Les Mousquetaires

Le 2 octobre 2023, le groupe Casino a annoncé avoir conclu avec Le Groupement Les Mousquetaires : La prolongation de deux ans de la durée des trois alliances AUXO déjà créées (AUXO Achats Alimentaires, AUXO Achats Non-Alimentaires, AUXO Achats Non-Marchands), soit jusqu’en 2028 L’extension de leur coopération aux achats aux produits alimentaires de marque distributeur (AUXO Private Label) La conclusion d’un accord d’approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du groupement les Mousquetaires , s’appuyant sur le savoir-faire d’Agromousquetaires.



E-commerce alimentaire

Accélération sur le Quick Commerce Monoprix a enregistré une montée en puissance sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo (petits paniers d'une dizaine d'articles livrés dans les 30 min), avec une croissance de +80% de l’activité en 2023 Franprix est devenu le leader parisien du quick-commerce, avec une accélération de +40% des marketplaces (Uber Eats, Deliveroo…) en 2023

Extension des partenariats pour capter et fidéliser de nouveaux clients Partenariat Amazon : lancement en juin 2023 d’une offre Amazon x Monoprix ouvrant à tout abonné Amazon Prime 6 mois d'abonnement Monopflix gratuits (-10% en magasin et en ligne) ; Partenariat Uber Eats : lancement en novembre 2023 d’une offre pour les abonnées Uber One en France, donnant droit pendant 6 mois à -10% dans les boutiques Monoprix sur la plateforme Uber Eats.



Renforcement des initiatives destinées à soutenir le pouvoir d’achat

Monoprix : Blocage des prix de 200 produits essentiels à Marque Monoprix sur toute l’année 2023 Offres à prix coûtant sur les produits frais de septembre à décembre.

: Franprix : Baisse des prix de 150 produits essentiels de fin mai à fin 2023, blocage des prix des produits TLJ dans tous les magasins Franprix à partir du T2 Développement de l’offre de produits Leader Price (1 437 références et 29 shop-in-shop Leader Price déployés à fin 2023) Promotions dédiées à chaque fin de mois (références en réduction immédiate en plus des réductions classiques).

: Proximité Casino : Poursuite du panier anti inflation avec prix bloqués sur 500 références (étendu à 1 000 produits à moins de 2€ depuis début octobre 2023)





:

Amérique latine

Spin-off et cession de Grupo Éxito

Début septembre 2022, le Conseil d’administration de GPA a annoncé envisager la distribution d’environ 83% du capital du Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d’une participation minoritaire d’environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement. Le Conseil d’administration de Casino a approuvé le projet afin d’extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito.

Le spin-off a été approuvé par l’Assemblée Générale de GPA le 14 février 2023 et finalisé le 23 août 2023, avec la cotation séparée de GPA et des BDR de Grupo Éxito.

A l’issue de l’opération, le groupe Casino détenait directement 34% de Grupo Éxito et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA.

Dans le cadre des offres publiques d’achat lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le Groupe Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a annoncé le 26 janvier 2024 la réalisation de la cession de la totalité de sa participation directe de 34%. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. A l’issue de ces offres, le Groupe Calleja a acquis 86,84% du capital social de Grupo Éxito.

Le groupe Casino et GPA ne possèdent plus de participation dans Grupo Éxito à la suite de cette transaction.





Augmentation de capital de GPA et perte de contrôle du groupe Casino

Suite au communiqué de presse publié le 10 décembre 2023 par GPA, le groupe Casino a indiqué avoir pris connaissance du fait que GPA avait entamé des travaux préliminaires en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions dans le cadre de son plan d'optimisation de la structure de son capital.

GPA a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 11 janvier 2024 afin de délibérer, entre autres, sur une augmentation du capital autorisé de la Société à hauteur de 800 millions d'actions ordinaires et sur la proposition de la direction de GPA, avec l'assentiment du groupe Casino, d'élire une nouvelle composition du conseil d'administration, conditionnée à la clôture de l'offre potentielle, afin de se conformer à la dilution attendue de la participation de Casino dans la Société.

Le 22 janvier 2024 (2ème convocation), l’assemblée générale a approuvé ces résolutions.

En cas de réalisation de ce projet et donc d'investiture du nouveau conseil d'administration, Casino ne détiendrait plus le contrôle de GPA.

Un engagement RSE maintenu27

Le groupe Casino a maintenu sa performance ESG en 2023 avec des notations extra financières restées stables chez MSCI (AA) et FTSE4GOOD (4,1/5) et en baisse d’un point chez Moody’s ESG (73/100) et S&P CSA (67/100). Le groupe a remporté 2 Prix LSA la conso s’engage.

Employeur engagé

Égalité professionnelle : la féminisation de l’encadrement est de 44,1% en France en 2023 (vs 43,8% en 2022), en ligne avec son objectif de 45% en 2025. Le groupe a déployé son plan d’actions contre les violences faites aux femmes en soutenant la campagne gouvernementale (numéro 39 19 Violence infos femmes) et d’ONU femmes « Orange Day » avec 96 000 € collectés. Monoprix a signé un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes comprenant des mesures spécifiques pour accompagner notamment les femmes victimes de violences conjugales.

: la féminisation de l’encadrement est de 44,1% en France en 2023 (vs 43,8% en 2022), en ligne avec son objectif de 45% en 2025. Le groupe a déployé son plan d’actions contre les violences faites aux femmes en soutenant la campagne gouvernementale (numéro 39 19 Violence infos femmes) et d’ONU femmes « Orange Day » avec 96 000 € collectés. Monoprix a signé un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes comprenant des mesures spécifiques pour accompagner notamment les femmes victimes de violences conjugales. Diversité : le Groupe a obtenu en 2023 le renouvellement du Label Diversité - Egalité pour ses enseignes Casino et Monoprix et l’extension du Label à Franprix et Cdiscount. Le Groupe emploie plus de 2 960 personnes en situation de handicap en France (soit 6,7% de l’effectif), dont 110 personnes recrutées en 2023. Les collaborateurs Casino ont donné 238 jours de congés pour les aidants en 2023, abondés de 265 jours par Casino.

Climat et protection de l’environnement

Le groupe qui émet 244 000 tonnes de CO2 sur les scopes 1 et 2 en 2023 en France (291 000 tonnes en 2022), soit une baisse de -16%, a maintenu la note A- au CDP Climat (vs B en 2021) ;

Le Groupe a mis en place un plan d’action spécifique avec sa centrale d’achat AMC afin de former 100% des collaborateurs aux enjeux climatiques et de mobiliser le TOP 100 fournisseurs sur leur stratégie de décarbonation avec des « one to one » dédiés ; Plus de 500 collaborateurs ont été formés avec la Fresque du Climat.







Consommation responsable

Les enseignes du Groupe continuent d’agir pour proposer une offre de produits plus responsables en affichant le NutriScore sur 100% des produits Casino et Franprix, et en déployant le Planet Score sur les produits Monoprix et Franprix ;

Monoprix a reçu le Prix Max Havelaar pour son engagement depuis 30 ans en faveur du commerce équitable (100% des bananes vendues, tablettes de chocolat, cafés à marque propre labellisés) et a soutenu l’opération « Vegunuary » afin de promouvoir en janvier une alimentation végétale ;

Franprix a obtenu le Label anti gaspi pour 4 magasins et déployé 200 bornes Vinted ;

Cdiscount soutient les produits responsables qui représentent 17,1% du GMV Produit en 2023 (+3,9pts vs 2022).

Actions de solidarité

2,3 M€ collectés par Monoprix et Franprix pour des associations via l’ARRONDI en 2023, notamment pour soutenir la Fondation des femmes et le programme de lutte contre le cancer de l’enfant de Gustave Roussy.





ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) T4 2023



Variation

(yc calendaire)



2023



Variation

(yc calendaire) Monoprix 1 249 -0,1% 4 623 -0,1% Franprix 462 +1,7% 1 826 +5,1% Proximité Casino 508 -5,3% 2 345 +1,6% Cdiscount 681 -11,1% 2 375 -15,9% Autre 98 -12,7% 380 -4,4% TOTAL 2 998 -3,9% 11 549 -2,9%

Principales données annuelles Cdiscount 28

Chiffres clés (en M€) 202229 2023 Variation publiée Variation Comparable GMV (volume d’affaires) total TTC30 3 440 2 804 -18,5% -14,0% dont Ventes directes 1 340 928 -30,7% dont Marketplace 1 421 1 392 -2,0% Quote-part GMV (%) 51,5% 60,0% +8,5 pts Chiffre d’affaires 1 700 1 197 -29,6% -24,0%

ANNEXES – RESULTATS ANNUELS

En M€ 2022 2023 Var Var comparable31 Chiffre d’affaires Groupe

Monoprix

Franprix

Proximité Casino

Cdiscount

Autres 9 399

4 393

1 478

1 510

1 620

397 8 957

4 338

1 522

1 483

1 235

380 -4,7%

-1,3%

+3,0%

-1,8%

-23,8%

-4,4% -3,7%

+1,8%

+3,2%

+1,1%

-22,9%

+6,7% EBITDA Groupe

marge

Monoprix

Franprix

Proximité Casino

Cdiscount

Autres 978

10,4%

497

184

156

55

87 765

8,5%

459

155

72

83

(4) -21,8%

-187 bps

-7,7%

-15,8%

-53,6%

+50,5%

-104,1% ROC Groupe

marge

Monoprix

Franprix

Proximité Casino

Cdiscount

Autres 316

3,4%

168

72

78

(41)

40 124

1,4%

131

54

(2)

(12)

(46) -60,6%

-197 bps

-22,1%

-25,2%

-102,7%

+70,2%

n.a.

Résultat net normalisé





En M€ 2022 retraité Éléments de normalisation 2022

normalisé retraité 2023 Éléments de normalisation 2023

normalisé Résultat Opérationnel Courant 316 0 316 124 0 124 Autres produits et charges opérationnels 86 (86) 0 (1 157) 1 157 0 Résultat opérationnel 402 (86) 316 (1 033) 1 157 124 Coût de l'endettement

financier net (240) 0 (240) (582) 0 (582) Autres produits et charges financiers (174) (0) (174) (187) 0 (187) Charge d'impôt (188) (52) (240) (778) (50) (827) Quote-part de résultat net

des entreprises associées (1) 0 (1) 2 0 2 Résultat net

des activités poursuivies (201) (138) (339) (2 577) 1 108 (1 470) dont intérêts minoritaires (15) (0) (16) (19) 0 (19) dont Part du Groupe (185) (138) (323) (2 558) 1 107 (1 451)

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23.

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur 2023 et 2022 :



Assaí : Le Groupe a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí le 31 mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023.

: Le Groupe a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí le 31 mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023. Grupo Éxito : Le groupe Casino a annoncé le 26 janvier 2024 la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja.

Le groupe Casino a annoncé le 26 janvier 2024 la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja. GPA : Dans la mesure où la perte de contrôle de GPA est considérée hautement probable, les résultats de GPA sont présentés en activités abandonnées sur 2022 et 2023.

Dans la mesure où la perte de contrôle de GPA est considérée hautement probable, les résultats de GPA sont présentés en activités abandonnées sur 2022 et 2023. Hypermarchés et Supermarchés Casino : Dans la mesure où la vente des hypermarchés et supermarchés est considérée hautement probable, les résultats de ces branches sont présentés en activités abandonnées sur 2022 et 2023.



Principales variations de périmètre des activités poursuivies



Cession de Sudeco

Cession complémentaire de GreenYellow



Dépréciations des actifs non courants



GPA et Grupo Éxito En application de la norme IFRS 5, les actifs détenus en vue de la vente sont évalués au montant le plus faible de leur valeur nette comptable et de leur juste valeur nette de frais de cession.



GPA : la juste valeur retenue pour le test d’impairment est basée sur le cours de bourse à la date de clôture ajustée de la valeur de la participation de 13% détenue par GPA dans Grupo Éxito. Sur la base du cours de bourse de 4,06 R$ au 31 décembre 2023, la capitalisation boursière ajustée de GPA ressort à 63 M€ et nécessite la comptabilisation de pertes de valeurs de 1 850 M€ en activités abandonnées (dont 951 M€ déjà comptabilisés au 30 juin 2023). Grupo Éxito : la juste valeur retenue est basée sur le prix offert dans le cadre de l’OPA de Calleja (1,175 Md$ USD pour 100% des actions, net des frais de cession supportés par Casino estimés à 9 M$), et a nécessité la comptabilisation d’une perte de valeur de 841 M€ sur l’exercice 2023 en activités abandonnées (dont 219 M€ déjà comptabilisés au 30 juin 2023).



Hypermarchés et Supermarchés La juste valeur de ces actifs a été déterminée en prenant en compte les conditions de la cession des magasins au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail, ainsi qu’une estimation des coûts induits par cette cession (résultat estimé des magasins jusqu’à la cession en 2024, rachat de contrats de leasing, restructuration des entrepôts, etc.). Sur cette base, le goodwill a fait l’objet d’une perte de valeur présentée en activités abandonnées de 823 M€ en décembre 2023, à laquelle s’ajoute 216 M€ de perte de valeur déjà comptabilisée au 30 juin 2023.







Franprix et Monoprix La réalisation des tests de dépréciation annuels des goodwill a conduit le Groupe à comptabiliser des pertes de valeur au 31 décembre 2023 de 514 M€ pour Franprix et 328 M€ pour Monoprix.



Les résultats de ces tests sont issus des calculs des valeurs d’utilité, basés sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs, tels que présentés dans le plan d’affaires 2024-2028 validé par le Conseil d’Administration en novembre 2023.

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Parc de magasins des activités poursuivies

31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 30 sept. 2023 31 déc. 2023 Monoprix 858 852 855 862 861 dont Intégrés France hors Naturalia

Franchisés / LG France hors Naturalia 356

256 343

266 345

272 342

285 338

291 Naturalia Intégrés France 181 177 175 170 170 Naturalia Franchisés / LG France 65 66 63 65 62 Franprix 1 098 1 123 1 155 1 159 1 191 dont Intégrés France

Franchisés / LG France 323

775 328

795 324

831 319

840 323

868 Enseigne Franprix 864 876 888 881 891 Enseigne autres (Marché d’à côté…) 234 247 267 278 300 Proximité

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International

Enseigne Vival

Enseigne Spar

Enseigne Petit Casino et assimilés

Pétroliers

Autres points de vente de proximité32 6 313

609

5 604

100

1 978

951

1 048

1 422

814 6 434

588

5 746

100

2 002

951

1 047

1 478

856 6 448

568

5 778

102

2 007

951

1 048

1 464

876 6 392

543

5 746

103

1 983

947

1 030

1 485

844 6 325

493

5 724

108

1 954

940

990

1 499

834 Leader Price33

dont Intégrés France

Franchisés France 66

18

48 66

6

60 63

6

57 40

6

34 37

3

34 Autres activités34 221 202 200 179 179 TOTAL 8 556 8 677 8 721 8 632 8 593

Compte de résultat consolidé

en millions d'euros 2023 2022 retraité35 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 8 957 9 399 Autres revenus 95 256 Revenus totaux 9 052 9 655 Coût d’achat complet des marchandises vendues (6 474) (6 906) Marge des activités courantes 2 578 2 750 Coûts des ventes (1 705) (1 598) Frais généraux et administratifs (748) (836) Résultat opérationnel courant 124 316 Exprimé en % du CA HT 1,4% 3,4% Autres produits opérationnels 110 627 Autres charges opérationnelles (1 267) (541) Résultat opérationnel (1 033) 402 Exprimé en % du CA HT -11,5% 4,3% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 8 2 Coût de l’endettement financier brut (590) (242) Coût de l’endettement financier net (582) (240) Autres produits financiers 35 98 Autres charges financières (222) (272) Résultat avant impôt (1 801) (12) Exprimé en % du CA HT -20,1% -0,1% Produit (Charge) d’impôt (778) (188) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 2 (1) Résultat net des activités poursuivies (2 577) (201) Exprimé en % du CA HT -28,8% -2,1% dont, part du Groupe (2 558) (185) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (19) (15) ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (4 551) (145) dont, part du Groupe (3 103) (130) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (1 448) (14) ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (7 128) (345) dont, part du Groupe (5 661) (316) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (1 468) (29)

Résultat net par action

en euros 2023 2022 retraité35 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (24,17) (2,15) dilué (24,17) (2,15) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (52,87) (3,36) dilué (52,87) (3,36)



État du résultat global consolidé

en millions d’euros 2023 2022 retraité36 Résultat net de l’ensemble consolidé (7 128) (345) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 603 203 Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 5 9 Écarts de conversion (ii) 581 194 Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI - (1) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables 16 2 Effets d'impôt - (1) Eléments non recyclables en résultat (67) 5 Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI (51) (30) Écarts actuariels (21) 46 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt 5 (11) Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 536 208 Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt (6 592) (138) Dont part du Groupe (5 222) (237) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle (1 370) 99

(i) La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2023 et 2022 n’est pas significative

(ii) La variation positive de l’exercice 2023 de 581 M€ résulte principalement de (a) l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 150 et 141 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie argentine pour -165 M€ et (b) du recyclage en résultat lors de la perte de contrôle de Sendas à hauteur de 453 M€. En 2022, la variation positive de l’exercice de 194 M€ résulte principalement de l’appréciation de la monnaie brésilienne pour 299 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie colombienne pour 123 M€

État de la situation financière consolidée

ACTIFS



31 décembre 2023



31 décembre 2022 retraité37



1er janvier

2022 retraité37



en millions d'euros Goodwill 2 046 6 933 6 667 Immobilisations incorporelles 1 082 2 065 2 006 Immobilisations corporelles 1 054 5 319 4 641 Immeubles de placement 49 403 411 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 696 4 889 4 748 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 212 382 201 Autres actifs non courants 195 1 301 1 183 Actifs d'impôts différés 84 1 076 857 Actifs non courants 6 419 22 368 20 715 Stocks 875 3 640 3 214 Créances clients 689 854 772 Autres actifs courants 1 023 1 636 2 033 Créances d'impôts courants 25 174 196 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 051 2 504 2 283 Actifs détenus en vue de la vente 8 262 110 973 Actifs courants 11 925 8 917 9 470 TOTAL ACTIFS 18 344 31 285 30 185 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS



31 décembre 2023



31 décembre 2022 retraité37



1er janvier 2022 retraité37



en millions d'euros Capital social 166 166 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats (2 618) 2 625 2 577 Capitaux propres part du Groupe (2 453) 2 791 2 742 Intérêts ne donnant pas le contrôle 675 2 947 2 880 Capitaux propres (1 777) 5 738 5 622 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 147 216 273 Autres provisions non courantes 25 515 376 Dettes financières brutes non courantes 7 7 377 7 461 Passifs de loyers non courants 1 338 4 447 4 174 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 37 32 61 Autres dettes non courantes 113 309 225 Passifs d'impôts différés 10 90 67 Passifs non courants 1 677 12 984 12 637 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 9 13 12 Autres provisions courantes 269 229 216 Dettes fournisseurs 2 550 6 522 6 099 Dettes financières brutes courantes 7 436 1 827 1 369 Passifs de loyers courants 360 743 718 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 2 129 133 Dettes d'impôts exigibles 12 19 8 Autres dettes courantes 1 606 3 069 3 196 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 6 200 12 175 Passifs courants 18 445 12 563 11 926 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 18 344 31 285 30 185

État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 2023 2022 retraité38 Résultat avant impôt des activités poursuivies (1 801) (12) Résultat avant impôt des activités abandonnées (4 889) (351) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (6 690) (363) Dotations aux amortissements 640 662 Dotations aux provisions et dépréciation 954 161 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur 2 14 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 1 4 Autres charges / (produits) calculés (63) (79) Résultats sur cessions d’actifs (15) (45) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle (19) (386) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 3 5 Coût de l’endettement financier net 582 240 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 126 103 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 51 70 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 4 703 1 500 Capacité d’Autofinancement (CAF) 273 1 887 Impôts versés (9) (36) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (486) (227) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (437) (470) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (659) 1 154 Dont activités poursuivies (35) 474 Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (352) (520) d’actifs financiers (161) (231) Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 53 179 d’actifs financiers 96 710 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (32) 587 Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 22 294 Variation des prêts et avances consentis (5) (13) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées 237 (898) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (143) 108 Dont activités poursuivies (380) 1 006 Dividendes versés : aux actionnaires de la société mère - - aux intérêts ne donnant pas le contrôle (1) (1) aux porteurs de TSSDI (42) (42) Augmentation et diminution de capital de la société mère 1 0 Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle (1) (21) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus (2) (0) Augmentation emprunts et dettes financières 2 342 345 Diminution emprunts et dettes financières (483) (1 121) Remboursement des passifs de loyer (308) (329) Intérêts financiers nets versés (370) (457) Autres remboursements (23) (18) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (925) 328 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 188 (1 317) Dont activités poursuivies 1 113 (1 645) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies (3) 16 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées 107 81 Variation de trésorerie (510) 43 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 2 265 2 223 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 265 2 224 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente - (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 1 755 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 853 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente 902 -

