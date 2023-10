Troisième trimestre 2023

Chiffre d’affaires Groupe en variation de -5,5% en données publiées et de -5,3% en données comparables

En France Retail, variation de -5,6% en données comparables , reflétant : l’effet des mesures de réajustement tarifaire en Supermarchés / Hypermarchés prises sur T1. Le retournement commercial des supermarchés historiques se confirme avec un trafic clients et des volumes désormais positifs 1 à respectivement +8% et +3% en 4S, tandis que les hypermarchés enregistrent une amélioration progressive de leur trafic clients une croissance de +0,4% des enseignes parisiennes et de proximité, pénalisée par la météo défavorable ayant impacté les ventes non alimentaires. Les ventes alimentaires sont à +1,3%

, reflétant : Chez Cdiscount, la réduction assumée des ventes de produits se poursuit, tandis que les ventes de services (dont les commissions Marketplace) progressent (+7%), conduisant à une forte amélioration du mix. L'ensemble se traduit par une diminution du chiffre d'affaires de -25%

la réduction assumée des ventes de produits se poursuit, tandis que les ventes de services (dont les commissions Marketplace) progressent (+7%), conduisant à une forte amélioration du mix. L'ensemble se traduit par une diminution du chiffre d'affaires de -25% En Amérique latine2, GPA maintient une croissance dynamique (+8,3% en données publiées et +6,4% en données comparables)





Dette financière nette (DFN) :

Au 30 septembre 2023, la DFN Groupe s’établit à 6,2 Mds€, en hausse de +0,1 Md€ vs 30 juin 2023





Chiffre d’affaires Groupe

CA HT (en M€) T3 2023 Croissance

totale Croissance

organique3 Croissance

comparable3 France Retail 3 396 -6,5% -6,5% -5,6% Cdiscount 278 -25,8% -24,6% -24,6% Total France 3 674 -8,3% -8,3% -8,2% Latam (GPA)2 888 +8,3% +8,3% +6,4% TOTAL GROUPE 4 562 -5,5% -5,5% -5,3% GMV Cdiscount4 668 -13,5% n.a. n.a.

Au 3ème trimestre 2023, l’effet périmètre est de -0,8%, l’impact du change est de -0,1%, l’effet calendaire de +0,4% et l’effet

essence de +0,5%.

France

Le détail des résultats France figure dans le communiqué publié le 26 octobre 2023.

Amérique latine (GPA) 2

Les ventes de GPA sont en hausse de +5,7% en comparable5 sur le trimestre :

La Proximité enregistre une croissance comparable de +7,7% , en amélioration séquentielle par rapport au T2 2023 (+5,8%)

enregistre une , en amélioration séquentielle par rapport au T2 2023 (+5,8%) Les supermarchés Extra Mercado 6 affichent une croissance comparable de +2,5% , en ligne avec les trimestres précédents, soutenue par l’accélération de la croissance des volumes Au début du mois d'août, GPA a achevé la conversion des supermarchés Compre Bem en Extra Mercado et constate déjà une reprise de la rentabilité des magasins convertis au cours de ce trimestre. Cette conversion n’a pas engendré d’investissements importants, notamment grâce à la coopération des principaux fournisseurs





affichent une , en ligne avec les trimestres précédents, soutenue par l’accélération de la croissance des volumes

Les ventes de Pão de Açúcar progressent de +7,2% en comparable, en ligne avec le rythme de croissance observé depuis le début de l’année. La performance a été soutenue par la croissance des volumes dans un contexte trimestriel déflationniste, résultant notamment de la poursuite d’une stratégie de recentrage sur les produits frais.





GPA a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 30 octobre 2023

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations de périmètre

Cession de Sarenza au 1 er octobre 2022 (Monoprix)

octobre 2022 (Monoprix) Cession de CChezVous au 31 décembre 2022 (Cdiscount)

Cession d’Assaí (perte de contrôle le 17 mars 2023)

Cession de Sudeco le 31 mars 2023

Cession des magasins à ITM le 30 septembre 2023 Activités abandonnées Grupo Éxito : Suite à l’approbation du 20-F le 25 juillet 2023 par la SEC, le Groupe a pris la décision d’entrer dans un processus de cession de Grupo Éxito. En conséquence, dans la mesure où la vente de Grupo Éxito est considérée hautement probable et en application d’IFRS 5 – « actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées » –, le chiffre d'affaires de Grupo Éxito est présenté en activités abandonnées sur les périodes 2022 et 2023.

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYEN T3 2022 T3 2023 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 5,2834 5,3109 -0,5%

INFORMATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DES

FINANCEMENTS LEVES EN 2019

Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le 3 ème trimestre clos au 30 septembre 2023 :

En M€ France7

(France Retail + E-commerce) Latam (GPA) Total Chiffre d’affaires8 3 674 888 4 562 EBITDA2 136 53 189 (-) impact des loyers9 (148) (42) (190) EBITDA consolidé ajusté yc loyers2 (12) 11 (1)

Dette financière nette (DFN)

Au 30 septembre 2023, la DFN Groupe s'établit à 6,2 Mds€, dont 5,6 Mds€ en France et 0,6 Md€ au Brésil. La variation de +0,1 Md€ par rapport au 30 juin 2023 s’explique principalement par les cash-flows nets des frais financiers, compensés pour partie par les cessions réalisées sur la période.

Au 30 septembre 2023, la liquidité du Groupe en France était de 1,3 Md€, dont 945 M€ de cash disponible (vs respectivement 1,1 Md€ et 917 M€ au 30 juin 2023).

Informations financières sur une période de 12 mois au 30 septembre 2023 :

En M€ France1

(France Retail

+ E-commerce) Latam (GPA) Total Chiffre d’affaires2 14 954 3 491 18 445 EBITDA2 694 175 869 (-) impact des loyers3 (595) (141) (735) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers2 10 100 34 134 (ii) Dette financière brute2 11 (6 913) (1 109) (8 022) (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie2 12 1 276 570 1 846

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres

Covenants testés le 30 septembre 2023 conformément à la ligne de crédit syndiquée en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021

Type de covenant (France et E-commerce)13 Au 30 septembre 2023 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers < 3,50x 39,81x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets > 2,50x 0,28x

Le covenant de dette brute sécurisée / EBITDA après loyers s'établit à 39,81x, avec un EBITDA après loyers de 101 M€ et une dette sécurisée de 4 020 M€ intégrant le tirage de l’intégralité du RCF Cobalt (2,1 Mds€) pendant la période de conciliation.

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, les prêteurs au titre du RCF ont renoncé le 5 octobre 2023 à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d’éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 septembre 2023.

Au 30 septembre 2023, le solde du compte séquestre des obligations Quatrim est de 20 M€.

Notation financière : Fitch Ratings : RD - Restricted Default (Défaut Restreint) (29 août 2023).

Parc de magasins

FRANCE 30 sept. 2022 31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 30 sept. 2023 HM Géant Casino / Hyper frais 77 77 78 78 67 dont Franchisés France 3 3 3 3 3 Affiliés International 9 9 10 10 9 SM Casino 461 474 476 478 441 dont Franchisés / LG France 63 63 62 60 60 Affiliés International 23 24 26 29 33 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 849 858 852 855 862 dont Affiliés / LG France hors Naturalia 235 255 265 271 285 Naturalia Intégrés France 183 181 177 175 170 Naturalia Franchisés / LG France 63 65 66 63 65 Franprix 1 069 1 098 1 123 1 155 1 159 dont Franchisés / LG France 747 775 795 831 840 Enseigne Franprix 836 864 876 888 881 Enseigne autres (Marché d’à côté…) 233 234 247 267 278 Proximité

dont Vival

dont Spar

dont Petit Casino et assimilés

dont pétroliers

dont affiliés

dont autres points de vente de proximité14 6 060

1 786

913

1 043

1 414

94

810 6 313

1 978

951

1 048

1 422

100

814 6 434

2 002

951

1 047

1 478

100

856 6 448

2 007

951

1 048

1 464

102

876 6 392

1 983

947

1 030

1 485

103

844 Leader Price15 63 66 66 63 40 Autres activités16 218 221 202 200 179 Total France 8 797 9 107 9 231 9 277 9 14017





INTERNATIONAL 30 sept. 2022 31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 30 sept. 2023 ARGENTINE 29 33 34 36 36 HM Libertad 14 14 14 15 15 DI Libertad 5 9 10 11 11 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 10 URUGUAY 92 96 96 96 99 HM Géant 2 2 2 2 2 SM Disco 30 30 30 30 32 SM Devoto 24 26 26 26 27 SUP Devoto Express 34 36 36 36 36 Möte 2 2 2 2 2 BRÉSIL 699 735 730 748 766 HM Extra 5 3 3 2 1 SM Pão de Açúcar 190 194 195 195 197 SM Extra Mercado5 153 154 157 160 181 Compre Bem18 30 29 26 22 0 SUP Mini Mercado Extra

& Minuto Pão de Açúcar 247 281 278 298 316 + Stations-service 74 74 71 71 71 COLOMBIE 2 068 2 155 2 239 2 238 2 400 HM Éxito 91 94 93 92 92 SM Éxito et Carulla 153 154 155 155 155 SM Super Inter 60 60 59 59 59 Surtimax (discount) 1 652 1 733 1 808 1 805 1 966 dont « Aliados » 1 585 1 663 1 731 1 729 1 889 B2B 42 46 56 59 60 SUP Éxito Express et Carulla Express 70 68 68 68 68 Total Amérique latine 2 888 3 019 3 099 3 118 3 301

1 Données des 4 dernières semaines

2 Le chiffre d'affaires d’Assaí et de Grupo Éxito est présenté en activités abandonnées sur les périodes 2022 et 2023

3 Hors essence et calendaire

4 Données publiées par la filiale

5 Données publiées par GPA – Variations comparables de chiffre d’affaires brut hors stations-service. La différence avec la vision Casino (en net) vient de l’effet mix d’évolution des catégories aux taux de TVA différents

6 Conversion des 22 magasins Compre Bem restants en Extra Mercado au T3 2023

7 Périmètre tel que défini dans les documentations de financement de novembre 2019 comprenant certaines holdings de GPA (notamment Ségisor et Wilkes)

8 Activité poursuivie : données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement de novembre 2019 ; le chiffre d'affaires et l’EBITDA d’Assaí et de Grupo Éxito sont présentés en activités abandonnées sur les périodes 2022 et 2023

9 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation

10 L’EBITDA après loyers (i.e. remboursements des passifs de loyers et des intérêts au titre des contrats de location)

11 Emprunts et dettes financières dans les états financiers publiés

12 Données au 30 septembre 2023

13 Périmètre tel que défini dans les documentations de financement de novembre 2019 comprenant certaines holdings de GPA (notamment Ségisor et Wilkes)

14 Points de ventes sous enseignes spécifiques bénéficiant d’un contrat d’approvisionnement Casino

15 Magasins Leader Price en France. Les magasins Leader Price franchisés à l’international sont comptabilisés dans « Autres activités »

16 Les autres activités comprennent notamment les magasins Leader Price franchisés à l’international et 3C Cameroun

17 Le parc de magasins en France au 30 septembre 2023 a été retraité des points de vente cédés à Intermarché

18 Conversion des 22 magasins Compre Bem restants en SM Extra Mercado au T3 2023

